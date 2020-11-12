Триллер, получивший кучу премий на международных кинофестивалях и ряд высших национальных наград - за лучший австралийский фильм, за режиссуру, монтаж, звук, лучшую мужскую роль второго плана. Никки и Эл работали дуэтом: она соблазнялаохочего до сексуальных приключений мужика, спаивала его, ее напарник грабил его - после чего оба преступника покидали место происшествия. Но однажды все понеслось кувырком: свидание Никки с "клиентом" закончилось его смертью, после чего мошенники, порывшись в вещах умершего, нашли видеокассету, а на ней увидели такое, что оба - Никки и Эл - срочно пустились в бега. Они попытались укрыться в провинциальной глубинке, справедливо полагая, что "охота" уже объявлена: полицейским нужны были Никки и Эл, а тому, чьи эротические развлечения оказались запечатлены на кассете, хотелось замести все следы...

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