Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Поцелуй или смерть
5.5
Киноафиша Фильмы Поцелуй или смерть
5.5

Поцелуй или смерть

, 1997
Kiss Or Kill
Австралия / триллер / 18+
Постер фильма Поцелуй или смерть
5.5

О фильме

Триллер, получивший кучу премий на международных кинофестивалях и ряд высших национальных наград - за лучший австралийский фильм, за режиссуру, монтаж, звук, лучшую мужскую роль второго плана. Никки и Эл работали дуэтом: она соблазнялаохочего до сексуальных приключений мужика, спаивала его, ее напарник грабил его - после чего оба преступника покидали место происшествия. Но однажды все понеслось кувырком: свидание Никки с "клиентом" закончилось его смертью, после чего мошенники, порывшись в вещах умершего, нашли видеокассету, а на ней увидели такое, что оба - Никки и Эл - срочно пустились в бега. Они попытались укрыться в провинциальной глубинке, справедливо полагая, что "охота" уже объявлена: полицейским нужны были Никки и Эл, а тому, чьи эротические развлечения оказались запечатлены на кассете, хотелось замести все следы...

В ролях

Сид Брисбейн
Nikki's Father
Джили Соббота
Тиффани Питерс
Young Nikki
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Nikki Davies
Мэтт Дэй
Al Fletcher
Julie Wood
Nikki's Mother
Geoff Revell
Paul Nathan
Бэрри Лэнгриш
Zipper Doyle
Eliza Lovell
Felicity
Jordan Weldon-Iley
Young Boy
Carmel Johnson
Hotel Regency Maid
Режиссер Билл Беннетт
Сценарист Билл Беннетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 23 апреля 1997
Дата выхода
11 сентября 1997 Австралия
1 июля 1997 Великобритания
4 декабря 1997 Германия 16
14 ноября 1997 США
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $801 728
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), Bill Bennett Productions
Другие названия
Kiss or Kill, Bésame o mátame, Besar o morir, Csók vagy halál, Öp ya da öldür, Поцелуй или убей, キス・オア・キル, 키스 오어 킬, 키스 올 킬

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Поцелуй или смерть

Три доллара
Три доллара драма, комедия
2005, Австралия
6.0
Парни
Парни драма
1998, Австралия
6.0
Я пошел ко дну
Я пошел ко дну комедия, драма
1997, Ирландия / Великобритания
6.0
Доказательство
Доказательство драма
1991, Австралия
7.0
Необитаемый
Необитаемый ужасы, триллер
2010, Австралия
4.0
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха комедия, триллер, боевик
1991, США
7.0
Конец света
Конец света фэнтези, ужасы, мистика, триллер, боевик
1999, США
6.0
В ловушке времени
В ловушке времени боевик, сказка, приключения, фантастика, триллер
2003, США
5.0
Милосердие
Милосердие ужасы, триллер
2014, США
4.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше