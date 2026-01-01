Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Не хочу спать одна
Постеры фильма «Не хочу спать одна»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»
Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)
«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает
8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя
«Комичная правда»: Сергей Безруков назвал главную проблему «Хроник русской революции» (и Кончаловский знал, на что идет)
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
