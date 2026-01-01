Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки

В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему

Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось

«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?

Детективам НТВ до этого сериала как до Луны: «Большая маленькая ложь» возвращается спустя 9 лет

Дружелюбный сосед тети Мэй по кладбищу? Почему Человека-паука вычеркнули из «Мстители: Доктор Дум»

Сильнее большинства мужчин MCU вместе взятых: 5 новых героинь Marvel, которые от Таноса с Тони Старком мокрого места не оставили бы

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»