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Бьёрн Рунге
Бьёрн Рунге
Björn Runge
О персоне
Фильмография
Бьёрн Рунге
Björn Runge
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Дата рождения
21 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Бьёрна Рунге
Родился 21 июня 1961 года. Швеция.
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Фильмография Бьёрна Рунге
Жена
драма
2017, Швеция / США
7.0
И наступит завтра
драма
2003, Швеция
6.0
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