Преуспевающий адвокат за хорошие деньги с блеском защищает даже самых отъявленных мошенников. Но однажды его как гром среди ясного неба поразила любовь к некрасивой, но очень принципиальной женщине. Ради нее он оставляет красавицу-жену и начинает разоблачение нечистоплотного президента одной могущественной компании.