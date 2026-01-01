Оповещения от Киноафиши
Берег правый, берег левый

Rive droite, rive gauche 18+
О фильме

Преуспевающий адвокат за хорошие деньги с блеском защищает даже самых отъявленных мошенников. Но однажды его как гром среди ясного неба поразила любовь к некрасивой, но очень принципиальной женщине. Ради нее он оставляет красавицу-жену и начинает разоблачение нечистоплотного президента одной могущественной компании.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 30 октября 1984
Дата выхода
4 декабря 1986 Австралия
7 мая 1987 Аргентина
21 августа 1992 Португалия
11 января 1988 СССР
30 октября 1984 Франция
13 марта 1993 Южная Корея
Производство Films A2, T. Films
Другие названия
Rive droite, rive gauche, Margem Direita, Margem Esquerda, Берег правый, берег левый, Desna obala, lijeva obala, Die Enthüllung, I apenanti ohthi, Il desiderio e la corruzione, Jobb part, bal part, Orilla izquierda, orilla derecha, Pe ambele maluri ale Senei, Persecución implacable, Pravý břeh, levý břeh, Prawy brzeg, lewy brzeg Sekwany, Right Bank, Left Bank, Η απέναντι όχθη, Десен бряг, ляв бряг, リヴ・ドロワ、リヴ・ゴーシュ～対岸の恋人
Режиссер
Филипп Лабро
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Кароль Буке
Кароль Буке
Натали Бай
Натали Бай
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
