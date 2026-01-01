Отзывы о фильме
Преуспевающий адвокат за хорошие деньги с блеском защищает даже самых отъявленных мошенников. Но однажды его как гром среди ясного неба поразила любовь к некрасивой, но очень принципиальной женщине. Ради нее он оставляет красавицу-жену и начинает разоблачение нечистоплотного президента одной могущественной компании.
|4 декабря 1986
|Австралия
|7 мая 1987
|Аргентина
|21 августа 1992
|Португалия
|11 января 1988
|СССР
|30 октября 1984
|Франция
|13 марта 1993
|Южная Корея