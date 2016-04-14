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Лотта Лотта
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Lotte

Лотта, 2016

2016 / Германия
5.7 Оцените
14 голосов
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О фильме

Лотта — импульсивная молодая женщина, живущая без оглядки между свиданиями и вечеринками в немецкой столице. Однако не все так безоблачно в ее жизни. Однажды в бар приходит Марсель — старый знакомый, которого она предпочла бы забыть... Все еще под впечатлением от неожиданной встречи Лотта знакомится с девочкой-подростком Гретой. Между ними быстро возникает симпатия. Но когда выясняется, что Грета и Марсель знакомы, Лотте приходится столкнуться лицом к лицу со своим прошлым и глубоко спрятанными чувствами. Фильм Юлиуса Шультхайса — семейная драма, которая переворачивает с ног на голову традиционное распределение ролей между женщиной и мужчиной. «Лотта» — это яркий и неожиданный женский портрет и одновременно посвящение Берлину, городу бесконечных вечеринок и взрослых, которые не хотят взрослеть. Свой режиссерский дебют Юлиус Шультхайс реализовал полностью при помощи краутфандинга.

5.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 марта 2017
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Джулиус Шультес
В ролях
Карин Ханцевски
Зита Арец
Пол Мацке
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лотта 1 постер
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