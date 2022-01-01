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Четыре минуты Четыре минуты
Киноафиша Фильмы Четыре минуты Четыре минуты, 2006: актеры и роли
Vier Minuten Четыре минуты 2006 / Германия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Четыре минуты, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Краус Chris Kraus
В ролях
Моника Блайбтрой Ханна Херцшпрунг Ханна Херцшпрунг Hannah Herzsprung Свен Пиппиг Sven Pippig Ричи Мюллер Вадим Гловна Vadim Glowna Штефан Курт Штефан Курт Stefan Kurt Дитер Мур Надя Уэл Амбер Бонгард Кристиан Коернер
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