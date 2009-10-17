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Постер фильма Подними голову
6.4
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6.4

Подними голову

, 2009
Alza la testa
Италия / драма / 18+
Постер фильма Подними голову
6.4

О фильме

Рабочий судоверфи Меро в одиночку воспитывает своего сына Лоренцо. Сын для него — весь смыл его жизни. Все свое свободное время Меро проводит рядом с Лоренцо, тренируя его, обучая стойкости и упорству, видит в нем возможное осуществление своей несбывшейся мечты: сын должен стать боксером. Но случайно открывается страшная тайна — мальчик неизлечимо болен. Дальше Меро ждут только новые испытания.

В ролях

Дуччо Камерини
Abatino
Габриэле Кампанелли
Lorenzo
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Mero
Джорджо Коланджели
Malagodi
Анита Кравос
Sonia
Laura Ilie
Ana
Аугусто Форнари
Brancifiore
Нелло Маския
Нелло Маския
Rinaldini
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Габриэль Спахиу
Radu
Режиссер Алессандро Анджелини
Сценарист Алессандро Анджелини, Анджело Карбоне, Франческа Марчано
Композитор Luca Tozzi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 октября 2009
Дата выхода
6 ноября 2009 Италия
Сборы в мире $254 740
Производство Alien Produzioni, Bianca Film, Rai Cinema
Другие названия
Alza la testa, Raise Your Head, Levanta la cabeza, 抬起頭來, 頭を上げて

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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