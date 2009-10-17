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Рабочий судоверфи Меро в одиночку воспитывает своего сына Лоренцо. Сын для него — весь смыл его жизни. Все свое свободное время Меро проводит рядом с Лоренцо, тренируя его, обучая стойкости и упорству, видит в нем возможное осуществление своей несбывшейся мечты: сын должен стать боксером. Но случайно открывается страшная тайна — мальчик неизлечимо болен. Дальше Меро ждут только новые испытания.
|6 ноября 2009
|Италия