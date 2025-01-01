Меню
Награды и номинации фильма Кровавый алмаз 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
