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Кровавый алмаз Кровавый алмаз
Киноафиша Фильмы Кровавый алмаз Кровавый алмаз, 2006: актеры и роли
Blood Diamond Кровавый алмаз 2006 / США
7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Кровавый алмаз, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик Эдвард Цвик Edward Zwick
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Арнолд Вослу Дэвид Хэрвуд Дэвид Хэрвуд David Harewood Карл МакМиллан Karl McMillan Джими Мистри Jimi Mistry Нтаре Мвине Нтаре Мвине Ntare Mwine Бэйзил Уоллес
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