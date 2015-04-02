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Кровавый алмаз
Отзывы о фильме «Кровавый алмаз»
Blood Diamond
Кровавый алмаз
2006 / США
7.8
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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tropolin
2 апреля 2015, 12:51
Клевый фильмец. Ди каприо классно сыграл, жалко только в конце его немножко. Вообщем смотрел в декабре и всем рекомендую!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Tomka
2 апреля 2015, 12:51
Случайно сегодня попали в кино на Кровавый алмаз (изначально собирались на другой фильм), так что начинала я просмотр без особого энтузиазма, и честно говоря, ничего хорошего от этого фильма не ждала...
Но кино оказалось реально стоящим фильмом, нам с мужем понравилось ✊
Съемки очень натуралистичны, даже слишком, много крови, жестокости и убийств, нищета и ужас "страны третьего мира" показаны без прекрас. Человеческая жизнь там ничего не стоит и пощады нет никому, ни женщинам, ни детям. Поэтому особо впечатлительным натурам и беременным женщинам я бы этот фильм не посоветовала
Но сюжет ОЧЕНЬ захватывающий, экшена предостаточно. И вообще фильм заставляет задуматься об истинных ценностях бытия, о справедливости, о том, что происходит на другом континенте в то время, пока мы спим в теплых уютных постелях и наслаждаемся благами цивилизации
Хорошее кино, 5 баллов
2 апреля 2015, 12:51
0
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Byvshiy
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел кино, фильм на 5+, все кто говорит что на войне можно выжить советую посмотреть.
Ди Каприо хорошо сыграл бывшего наемника, сначала война за алмазы потом контрабанда алмазов.Сломанные судьбы многих людей именно войной в Африке...И лагерь беженцев показан натуралистично, белые вертолеты ООН и ЮНЕСЕВ, кстати пилоты вертолетов наши с вами парни.Атака МИ-24 на рудник показана натуралистично, только обычно рано утром атаковали что бы черные не смогли опомниться (не советую никому испытать).Кто то скажет негры показаны в основном быдлом - вы просто не знаете негров,если у него есть автоман он считает себя гением, а на самом деле ломает все что дают белые.
Ди Каприо типичный африканер (белый родившийся в Африке) и для него и для рыбака Африка это дом и каждый выживает как может.Как рыбак или как герой Ди Каприо сначала в батальоне "Буффало" или юаровские RSR...Концовка трагична, здесь мне Ди Каприо очень импонирует - остаться прикрывать отход - это мужество которое дано не всем.
2 апреля 2015, 12:51
0
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915
2 апреля 2015, 12:51
фильм супер (что не удивитьльно),идешь смотреть обычный боевик- а тут такое КИНО✊ ,пожалуй даже получше ВАВИЛОНА...и актеры стараются и оператор с режисером....похоже на "НЕВИДИМЫХ ДЕТЕЙ" и на нашу русскую действительность....
2 апреля 2015, 12:51
0
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WolfX
2 апреля 2015, 12:51
Хрень полная
2 апреля 2015, 12:51
0
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Но кино оказалось реально стоящим фильмом, нам с мужем понравилось ✊
Съемки очень натуралистичны, даже слишком, много крови, жестокости и убийств, нищета и ужас "страны третьего мира" показаны без прекрас. Человеческая жизнь там ничего не стоит и пощады нет никому, ни женщинам, ни детям. Поэтому особо впечатлительным натурам и беременным женщинам я бы этот фильм не посоветовала
Но сюжет ОЧЕНЬ захватывающий, экшена предостаточно. И вообще фильм заставляет задуматься об истинных ценностях бытия, о справедливости, о том, что происходит на другом континенте в то время, пока мы спим в теплых уютных постелях и наслаждаемся благами цивилизации
Хорошее кино, 5 баллов
Ди Каприо хорошо сыграл бывшего наемника, сначала война за алмазы потом контрабанда алмазов.Сломанные судьбы многих людей именно войной в Африке...И лагерь беженцев показан натуралистично, белые вертолеты ООН и ЮНЕСЕВ, кстати пилоты вертолетов наши с вами парни.Атака МИ-24 на рудник показана натуралистично, только обычно рано утром атаковали что бы черные не смогли опомниться (не советую никому испытать).Кто то скажет негры показаны в основном быдлом - вы просто не знаете негров,если у него есть автоман он считает себя гением, а на самом деле ломает все что дают белые.
Ди Каприо типичный африканер (белый родившийся в Африке) и для него и для рыбака Африка это дом и каждый выживает как может.Как рыбак или как герой Ди Каприо сначала в батальоне "Буффало" или юаровские RSR...Концовка трагична, здесь мне Ди Каприо очень импонирует - остаться прикрывать отход - это мужество которое дано не всем.
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