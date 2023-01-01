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Ночь в музее
Ночь в музее, 2006: актеры и роли
Night At The Museum
Ночь в музее
2006 / США
7.4
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Ночь в музее, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Леви
Shawn Levy
В ролях
Бен Стиллер
Ben Stiller
Билл Коббс
Bill Cobbs
Мэтью Харрисон
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Карла Гуджино
Carla Gugino
Дик Ван Дайк
Dick Van Dyke
Кристал Манки
Crystal the Monkey
Патрик Галлахер
Patrick Gallagher
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