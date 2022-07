1 Night At the Museum Alan Silvestri 2:36

2 One of Those Days Alan Silvestri 0:50

3 An Ordinary Guy? Alan Silvestri 1:27

4 Tour of the Museum Alan Silvestri 2:33

5 Civil War Soldiers Alan Silvestri 4:08

6 Out of Africa Alan Silvestri 1:07

7 Meet Dexter Alan Silvestri 1:28

8 Mayan Warriors Alan Silvestri 0:58

9 Where's Rexy? Alan Silvestri 0:49

10 West from Africa Alan Silvestri 1:49

11 The Iron Horse Alan Silvestri 1:06

12 Saved By Teddy Alan Silvestri 1:58

13 Tablet of Akmenrah Alan Silvestri 0:37

14 Tracking, Dear Boy Alan Silvestri 1:09

15 Some Men Are Born Great Alan Silvestri 0:50

16 Sunrise Alan Silvestri 0:43

17 Study Up On History Alan Silvestri 2:15

18 Teddy Likes Sacagawea Alan Silvestri 1:53

19 Tearing Limbs Alan Silvestri 1:45

20 Caveman On Fire Alan Silvestri 0:43

21 Outrun the Sun Alan Silvestri 0:58

22 Show You What I Do Alan Silvestri 2:56

23 Tablet Gone Alan Silvestri 2:45

24 Theodore Roosevelt At Your Service Alan Silvestri 1:12

25 This Is Your Moment Alan Silvestri 2:11

26 Rally the Troops Alan Silvestri 1:07

27 Tire Take Down Alan Silvestri 1:21

28 Cecil's Escape Alan Silvestri 1:27

29 Stage Coach Alan Silvestri 2:28

30 Teddy In Two Alan Silvestri 1:19

31 Cab Ride Alan Silvestri 0:51

32 Big Fan Alan Silvestri 1:03

33 Heroes Return Alan Silvestri 0:54

34 A Great Man Alan Silvestri 0:57