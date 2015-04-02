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Ночь в музее Ночь в музее
Киноафиша Фильмы Ночь в музее Отзывы о фильме «Ночь в музее»
Night At The Museum Ночь в музее 2006 / США
7.4 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Ночь в музее»

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Комментарии Обсудить в чате
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zalmen 2 апреля 2015, 12:51
а почему в титрах не указан Робин Уильямс?

Он же там играет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Golden 2 апреля 2015, 12:51
Что то в нём не хватает...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Gazik 2 апреля 2015, 12:51
Собираюсь завтра сходить,надеюсь без разочерований.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
homa4ok 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ И ПОЗИТИВНЫЙ!ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RomNikI 2 апреля 2015, 12:51
Абсолюдно ДЕТСКИЙ фильм. Для 10 - летнего возраста =/- 5 лет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ol93 2 апреля 2015, 12:51
я смотрела, фильм что надо, посмотрите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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