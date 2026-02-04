Время романтики: куда сходить 14 февраля в Санкт-Петербурге

Петербург предлагает десятки форматов для свиданий – от камерных концертов до иммерсивных событий. Собрали идеи, куда пойти 14 февраля с девушкой или парнем в культурной столице.

Если вы ищете, куда сходить на 14 февраля в СПб в одиночку, куда сводить девушку или парня на романтическое свидание – мы собрали лучшие варианты: от романтических спектаклей до прогулок по особнякам.

Концерты к 14 февраля в Санкт-Петербурге

Куда сходить 14 февраля в СПб, если хочется отойти от стандартного сценария? Концерты подойдут для любой пары и станут возможностью сформировать приятные совместные воспоминания.

Романтический концерт «Ромео и Джульетта» при свечах

Где: Дом Архитектора

Музыка будет разливаться по залу, наполнено теплым светом свечей. Гости вечера смогут прогуляться по роскошным интерьерам старинного особняка и узнать его тайны. Историю двух навечно влюбленных – Ромео и Джульетты – расскажут не напрямую, а через звучание разных эпох, меняя темп, настроение и эмоциональную плотность.

В программе – арии и любовные дуэты из опер Гуно, Беллини и других классиков, чьи произведения умеют говорить о чувствах без лишних слов. Солисты ведущих театров Санкт-Петербурга наполняют эти страницы музыки трагической светлотой и утонченной выразительностью, а балетные номера станут визуальным акцентом. Этот концерт – отличный вариант для всех, кто ищет варианты куда сходить с девушкой на 14 февраля – каждая прекрасная леди будет в восторге.

Сироткин

Где: КСК «Арена»

Группа, которая покоряет сердца, отправляется в новый тур. Совместный поход на их концерт – свидание о котором на 14 февраля мечтают все романтические девушки. В концертной программе уже известные композиции и новые треки, живое общение с публикой и живая энергия. Концерт группы «Сироткин» – всегда трогательное событие и теплые воспоминания. Отличный вариант, чтобы раствориться в музыке и вместе петь строки о любви.

Мари Краймбрери

Где: МТС Live Холл Санкт-Петербург

Она – одна из самых востребованных поп-артисток сегодняшней отечественной сцены. Ее песни – узнаются с первых тактов, ведь они уже множество раз покоряли чарты и становились фоном для самых разных состояний. Живое выступление Мари Краймбрери – это место, где все – от музыки, до световой партитуры – работает на ощущение и сближение с публикой. Именно за это ее и любят поклонники и приходят на концерты. Этот вариант празднования 14 февраля в СПб подойдет тем, кто хочет побывать на ярком шоу.

EMOLAND: Ночь Разбитых Сердец

Где: Aurora Concert Hall

Вечеринка с говорящим названием! Как и обещали – вариант на 14 февраля для одиночек. Для тех, кто все еще в поисках лекарства для разбитого сердца. Это не место для слез и страданий, а возможность вспомнить, что любовь может окрылять и каждая рана – не материал для переосмысления.

Атмосферу создают DJ-сеты, которые были специально подобраны под тематику вечера. Прийти со второй половинкой – можно. А вот вход с розами в целлофане запрещен. Здесь нет места дежурным жестам. Балом будет править искренность.

Ночное барокко в Эрмитаже. Концерт при свечах

Где: Эрмитаж. Большой итальянский просвет

В мерцающем полумраке одного из главных музеев страны оживут партитуры Антонио Вивальди – композитора, чья музыка будоражит спустя столетия. Этот концерт в Эрмитаже – стремительное и изящное движение чувств. Мелодии легко узнаются, но никогда не надоедают, балансируя между энергией и утонченностью. Именно этому многослойному звучанию посвящен весь вечер. Ансамбль старинной музыки Retrouvé и барочный оркестр представят лучшие из произведений Вивальди, а также вариации на тему испанской фолии Марена Маре.

Романтический джазовый концерт

Где: Дом Архитектора

Архитектурная роскошь и камерная музыка встретятся, чтобы подарить романтичный вечер всем, кто верит в любовь. Помимо джаза, в теплом свете свечей, гости смогут прогуляться по просторам особняка и погрузиться в атмосферу XX века. Перед концертом зрителям откроются интерьеры особняка. Действо развернется в Бронзовом зале, где каждая деталь имеет художественную ценность. В программе мелодии, которые угадываются с первых нот: от Fly Me to the Moon до New York. Этот концерт – редкая возможность провести 14 февраля в Петербурге в атмосфере роскоши и под звуки чудесной музыки.

Стендап концерты в Петербурге к 14 февраля

В Санкт-Петербурге комики выходят на сцену с историями о любви, свиданиях и странностях отношений. Такой формат отлично подходит тем, кто ищет, куда сходить вдвоем на 14 февраля.

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

Где: Stage Standup Club

Формат, который способен точно удивить своим необычным сочетанием. Сначала – музыка в исполнении музыкантов-виртуозов, затем – шутки без правил и рамок от лучших комиков. За юмор будут отвечать артисты, хорошо знакомые по популярным шоу («StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон» и т.д.). Кто выйдет на сцену – сюрприз вечера, но организаторы уверяют, что все комики придут с проверенным материалом. Ужин и напитки оплачиваются отдельно. Если вы планируете прийти компанией, советуем оформить билеты на одно имя, чтобы вас усадили за один стол.

Стендап от популярных комикесс с ТВ

Где: Trans-Force

В этот вечер на сцену выйдут три известных комикессы. Кто именно – неизвестно. Такой формат организаторы выбрали, чтобы устроить сюрприз для публики. Вечер пройдет, как классический стендап-концерт: гости – ужинают за столиками, ведущий – задает тон вечеру, комики – выходят с лучшим материалом. Важный момент – не начинаете активно праздновать заранее. Охрана не впустит в зал гостей в состоянии сильного опьянения.

Стендап в темноте

Где: Stage Standup Club

Команда Standup Import к 14 февраля привозит в Санкт-Петербург необычный формат: все шутки и реакции на них будут звучать в полной темноте. Такие вечера уже обрели популярность в Европе и в Москве. Комик остается один на один со своим материалом, и каждый панчлайн проходит проверку на прочность. Для зрителя это редкий шанс услышать стендап в концентрированном виде. Формат особенно ценят опытные поклонники жанра, которым важно не имя в афише, а эмоциональный отклик и плотность шуток.

Спектакли, на которые можно сходить в Санкт-Петербурге на 14 февраля

На сценах Петербурга 14 февраля 2026 покажут самые разные постановки – от любовных драм до легких комедий.

Балет «Ромео и Джульетта»

Где: Михайловский театр

Михайловский театр к 14 февраля подарит влюбленным Петербурга балет «Ромео и Джульетта» в хореографии Начо Дуато. Испанский хореограф обратился к партитуре Сергея Прокофьева, которую он считает одной из вершин балетной музыки.

Трагедия юных влюбленных разворачивается на фоне шумной, почти карнавальной жизни итальянского города. Лирика любви и нежности постоянно сталкивается с жестокостью реальности, враждой и ненавистью. На этом контрасте Дуато строит внутреннее напряжение спектакля, позволяя истории звучать остро и современно. Сценография погружает в атмосферу древней Вероны, световые решения усиливают драматизм, а костюмы подчеркивают хрупкую элегантность и трагичность сюжета. Этот спектакль точно откроет для зрителя новые грани бессмертно истории и самой любви.

Балетный спектакль «A. M. O. R. E.»

Где: Особняк Серебрякова

К 14 февраля особняк Серебрякова в СПб превратится в пространство максимальной концентрации чувств. В сиянии сотен свечей, развернется балетный спектакль, вдохновленный музыкой Людовико Эйнауди. Здесь любовь представлена как процесс и состояние. Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга проживают эту историю в пластике. Вечер дополняется экскурсией по особняку, сохранившему парадные интерьеры эпохи барокко. Перед началом действа гостей угостят игристым.

Вечер любви с Лицедеями

Где: Театр «Лицедеи»

Клоуны берут за основу знакомые свадебные ритуалы и популярные символы романтики, но – по законам их искусств – перевернут все с ног на голову и превратят торжественность в игру. В программе много интерактивных элементов, так что даже зрителям без пары будет не скучно. Тематические и классические номера наполнены юмором, импровизацией и эмоциональной отдачей. Артисты театра, с их индивидуальностью и харизмой, подарят гостям нешаблонный романтический вечер с живыми эмоциями и настоящим чувством.

Sirens’ Cabaret

Где: Ателье «Благородная гниль»

Влюбленных Санкт-Петербурга приглашают в бурлеск: жанр, где роскошь соседствует с иронией, а каждый номер балансирует на грани дерзости и элегантности. Вечер разворачивается как игривое путешествие в золотую эпоху Голливуда. Формат вечера позволяет не спешить: наслаждаться напитками, пробовать блюда и впитывать атмосферу. Вечерние наряды и готовность быть частью происходящего только усилят впечатление.

Венецианский карнавал. Иммерсивный маскарад влюбленных

Где: Особняк Серебрякова

Старинный особняк в Петербурге на одну ночь превратится в живой театр страстей. В его залах, пропитанных эхом прошлого, разыгрывается вечная история любви, ревности и соблазна, а зрители станут частью этой интригующей истории. Маска здесь – не аксессуар, а ключ: надев ее, вы вступаете в игру. На пути встретятся знакомые по комедии дель арте персонажи – лукавый Арлекин, хрупкий Пьеро, притягательная Тофана и рассудительный Доктор. Главная интрига вечера – любовный треугольник. Карнавальная ночь превращается в квест: гости исследуют тайные комнаты, собирают улики.

Шоу-ревю «One day»

Где: Scrooge

Яркое шоу в Петербурге, куда можно подарить билет своей сильной и независимой девушке на 14 февраля. Этот проект – размышление хореографа Наталии Нэро о том, кем сегодня является женщина и сколько ролей она способна удерживать одновременно.

Танец здесь становится языком сомнений, вопросов и скрытых состояний. One day работает как философский опыт, где зрителю предлагается рассмотреть себя со стороны. Шоу исполняется в жанре современного кабаре и рассчитано на зрителей 18+.