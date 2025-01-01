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Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
Киноафиша Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда

Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Бурлеск шоу в стиле Золотого Голливуда в ателье «Благородная гниль»

Приглушенный свет, легкие перья, мерцание страз, блеск атласа, звон фужеров и тот самый взгляд дивы, когда все вокруг замирает. На сцене – бурлеск! Это значит, что вас ждут роскошные артистки, обворожительные красотки-шоугерлс и невероятный номер с бокалом. В программе: драма, обольщение и ирония, легкость, утонченность и дерзость.

Этот вечер подарит вам блестящее настроение и игриво перенесет вас в золотую эпоху Голливуда. Формат dinner-show позволит насладиться изысканными напитками и блюдами, создавая атмосферу настоящего праздника.

Подготовьтесь к красивому вечеру

Прекрасные леди и джентльмены, наряжайтесь в самое светское и вечернее, чтобы сверкать вместе с нами! Чтобы попасть в кабаре, вам предстоит пройти через старинный шкаф, скрывающий за собой мир бурлеска. А что потом? Ходят слухи, что бурлеск никого не оставляет равнодушным!

Детали мероприятия

Место проведения: Atelier Noble Rot, Кадетская линия 5к2, Вавилов Лофт

Сбор гостей: с 19:00

Начало шоу: 19:30

Welcome to the Sirens’ Cabaret!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
19:30 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
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