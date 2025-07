Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда

Бурлеск шоу в стиле Золотого Голливуда в ателье «Благородная гниль»

Приглушенный свет, легкие перья, мерцание страз, блеск атласа, звон фужеров и тот самый взгляд дивы, когда все вокруг замирает. На сцене – бурлеск! Это значит, что вас ждут роскошные артистки, обворожительные красотки-шоугерлс и невероятный номер с бокалом. В программе: драма, обольщение и ирония, легкость, утонченность и дерзость.

Этот вечер подарит вам блестящее настроение и игриво перенесет вас в золотую эпоху Голливуда. Формат dinner-show позволит насладиться изысканными напитками и блюдами, создавая атмосферу настоящего праздника.

Подготовьтесь к красивому вечеру

Прекрасные леди и джентльмены, наряжайтесь в самое светское и вечернее, чтобы сверкать вместе с нами! Чтобы попасть в кабаре, вам предстоит пройти через старинный шкаф, скрывающий за собой мир бурлеска. А что потом? Ходят слухи, что бурлеск никого не оставляет равнодушным!

Детали мероприятия

Место проведения: Atelier Noble Rot, Кадетская линия 5к2, Вавилов Лофт

Сбор гостей: с 19:00

Начало шоу: 19:30

Welcome to the Sirens’ Cabaret!