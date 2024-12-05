Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ

Приглашаем вас на вечер стендапа, где вас ждут три талантливые комикессы и ведущий концерта! Состав артистов держится в секрете, чтобы создать для вас интригу и дать возможность увидеть лучших комиков из известных проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1.
На мероприятии будет размещение за столиками, где вы сможете наслаждаться едой и напитками на протяжении всего вечера. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если у вас билет со схемой зала, мы разместим вас строго по указанным местам. Для билетов без схемы — рассадка будет по категориям билетов.
Пожалуйста, обратите внимание: если кто-то находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, его могут не пустить на мероприятие.
На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel действуют особые условия: девушки, пришедшие в вечерних платьях, получают бокал игристого от заведения! Однако, обратите внимание, что скидки на меню во время концертов не действуют.
Мы гордимся тем, что каждую неделю наши закрытые лайн-апы вызывают доверие у зрителей. Благодаря опыту организации стендап-мероприятий, мы собираем составы, которые часто включают в себя очень известных комиков по доступным ценам. Это позволяет вам насладиться выступлениями, не переплачивая.
Мероприятие строго 18+. Если у вас есть вопросы или хотите уточнить состав комиков на будущие мероприятия, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89. Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в компании друзей!