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Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
Билеты от 990₽
Киноафиша Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ

Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ

Постановка
Still Standup Moscow 18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Вечер женского стендапа

О мероприятии

Приглашаем вас на вечер стендапа, где вас ждут три талантливые комикессы и ведущий концерта! Состав артистов держится в секрете, чтобы создать для вас интригу и дать возможность увидеть лучших комиков из известных проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1.

Формат вечера

На мероприятии будет размещение за столиками, где вы сможете наслаждаться едой и напитками на протяжении всего вечера. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Если у вас билет со схемой зала, мы разместим вас строго по указанным местам. Для билетов без схемы — рассадка будет по категориям билетов.

Пожалуйста, обратите внимание: если кто-то находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, его могут не пустить на мероприятие.

Специальные предложения

На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel действуют особые условия: девушки, пришедшие в вечерних платьях, получают бокал игристого от заведения! Однако, обратите внимание, что скидки на меню во время концертов не действуют.

Почему скрыт состав

Мы гордимся тем, что каждую неделю наши закрытые лайн-апы вызывают доверие у зрителей. Благодаря опыту организации стендап-мероприятий, мы собираем составы, которые часто включают в себя очень известных комиков по доступным ценам. Это позволяет вам насладиться выступлениями, не переплачивая.

Дополнительная информация

  • Продолжительность мероприятия: 1,5–2 часа
  • Импровизационное общение с залом
  • Розыгрыш бесплатных напитков

Мероприятие строго 18+. Если у вас есть вопросы или хотите уточнить состав комиков на будущие мероприятия, звоните по номеру +7 (926) 851-85-89. Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в компании друзей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Abbey Players Москва, Н.Арбат, 5
20:00 от 990 ₽
24 июля
Одесса-мама Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5
20:00 от 1290 ₽
26 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 990 ₽
27 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
28 июля
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
29 июля
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
30 июля
Одесса-мама Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5
20:00 от 1290 ₽
31 июля
Одесса-мама Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5
20:00 от 1290 ₽
1 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
2 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1290 ₽
3 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
4 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
5 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
8 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
9 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1290 ₽
10 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
11 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
12 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
15 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
16 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1290 ₽
17 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽

В ближайшие дни

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4 октября в 21:00 16 тонн
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Софи Окран
10 октября в 19:00 Ритм-блюз
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29 ноября в 18:00 Ритм-блюз
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5 декабря 2024 06:00
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