Спектакль Магия свечей. Людовико Эйнауди: Балет «A. M. O. R. E.»

Балетный спектакль «A. M. O. R. E.» к 14 февраля в особняке Серебрякова

В День всех влюбленных в роскошном особняке Серебрякова состоится уникальный балетный спектакль «A. M. O. R. E.», вдохновленный проникновенной музыкой Людовико Эйнауди. Под сводами особняка, освещенными множеством свечей, оживут знаменитые и самые трогательные композиции маэстро.

Музыка Эйнауди сочетает минималистичную элегантность с невероятной эмоциональной глубиной, покоряя миллионы слушателей по всему миру. Этот композитор является мастером создания звуковых ландшафтов, которые говорят прямо к сердцу.

Сюжет и хореография

Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга представят незабываемое действо. Главная сюжетная линия балета — это любовь во всем ее многообразии: от трепетного ожидания первой встречи до обжигающей страсти и головокружительной драмы. Хореография Олеси Гапиенко подарит зрителям возможность ощутить всю палитру человеческих чувств.

Экскурсия и атмосфера

Этот вечер — редкая возможность увидеть исключительный синтез искусств. Утонченность музыки, мастерство артистов и магия старинного особняка создадут незабываемую атмосферу. Перед началом балета вы сможете стать частью экскурсии, погружаясь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль украшен великолепной парадной лестницей из белого мрамора, а каждый из залов имеет уникальный цвет и расписные потолки. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века. Все это создаст невероятную атмосферу для просмотра спектакля.

Подарки и дресс-код

Каждого зрителя перед балетом ждет бокал игристого в подарок! Рекомендуемый дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»).

Информация о билетах

В продаже билеты двух категорий, с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсию. Начало экскурсии за 35 минут до начала балета.

Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Балет пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут.

Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала представления. Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет.