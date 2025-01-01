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Билеты
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
Билеты от 890₽
Киноафиша Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

18+
Возраст 18+
Билеты от 890₽

О концерте/спектакле

Лучшие комики Москвы и профессиональные джазовые музыканты на одной сцене

Хитовый формат для тех, кто хочет побывать на двух концертах за один вечер!

Наши комики — участники таких проектов, как «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон», «Labelcom», «Разгоны», «ЧУВС», «Прожарка», «22 комика» и многие другие. Мы тщательно отбирали лучших, чтобы предложить вам самые проверенные шутки. На сцене выступают:
Филипп Воронин, Дима Гаврилов, Вадим Постильный, Лев Еременко, Макс Береснев, Сергей Орлов, Саша Киселев, Егор Свирский, Евгений Хоньяков, Давид Квахаджелидзе, Богдан Лисевский, Алексей Шамутило, Самвел Гиновян, Евгений Сидоров, Кирилл Касумов, Никита Шевчук, Денис Гвоздев, Руслан Мухаметов, Гоша Рубайло, Макс Ко, Макс Заяц, Гурам Демидов, Никита Дубровский, Алексей Соловьев, Михаил Кострецов, Ян Зубков и другие.

Живая музыка
Живая музыка в исполнении известных джазовых артистов — музыкантов из биг-бенда Игоря Бутмана и других именитых джазменов.

Программа шоу
Продолжительность программы: 2 часа. Первый час — джазовый концерт, второй — стендап. Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.

Секретный состав
Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Если вы идёте компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.

Увидимся на шоу!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1390 ₽
24 июля
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1690 ₽
25 июля
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1690 ₽
26 июля
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
21:00 от 1590 ₽
27 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽
28 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 990 ₽
29 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1390 ₽
30 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1390 ₽
31 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 990 ₽
1 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
2 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
21:00 от 1190 ₽
3 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 1190 ₽
4 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
5 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
6 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
7 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
8 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
9 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18:30 от 890 ₽
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
21:00 от 1190 ₽
10 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18:30 от 890 ₽
11 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
12 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
13 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
14 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
15 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
16 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
21:00 от 1190 ₽
17 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18:30 от 890 ₽
18 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
19 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
20 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
21 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
22 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
23 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
21:00 от 1190 ₽
24 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18:30 от 890 ₽
25 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
26 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
27 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
28 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
20:00 от 1190 ₽
29 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
30 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
20:00 от 1390 ₽
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
21:00 от 1190 ₽
31 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
18:30 от 890 ₽

Фотографии

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

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