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Вивальди. Времена Года
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Киноафиша Вивальди. Времена Года

Вивальди. Времена Года

Окунитесь в мир ярких красок и классической музыки! 0+
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О концерте/спектакле

Концерт Olympic Orchestra: музыка и живопись на воде

Погрузитесь в уникальное аудиовизуальное путешествие, где музыка великих композиторов будет слияться с живыми картинами, созданными прямо на ваших глазах. Всемирно известные произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского и других мастеров в исполнении оркестра Olympic Orchestra будут сопровождаться живыми картинами, созданными художником Ольгой Кауровой в технике Эбру. Всё это будет происходить в темноте концертного зала, где над сценой на огромном экране будут проецироваться красочные картины на воде.

Программа

  • В первой части прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди.
  • Вторая часть будет посвящена произведениям Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и Гарделя.

Аудиовизуальное шоу
Это концерт — настоящий симбиоз классической музыки и современных технологий, где звуки величайших произведений будут гармонично сочетаться с визуальными образами, рождаемыми художником в реальном времени. Атмосфера волшебства и красоты гарантирована!

Исполнители

  • Санкт-Петербургский оркестр Olympic Orchestra
  • Дирижёры: Александр Голиков / Илья Финкельштейн
  • Художественный руководитель: Алексей Степанов
  • Художник: Ольга Каурова

Не упустите шанс окунуться в мир ярких красок и великолепной музыки!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
16:00 от 1400 ₽
9 августа
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
16:00 от 1700 ₽
14 августа
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:30 от 1400 ₽
24 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
16:00 от 1800 ₽
14 сентября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
16:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
16:00 от 1400 ₽
5 октября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
16:00 от 1500 ₽
12 октября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
16:00 от 1500 ₽
18 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
16:00 19:00
25 октября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
16:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
1 ноября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
16:00 от 1700 ₽
7 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:30 от 1500 ₽
15 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
16:00 19:00
21 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:30 от 1500 ₽
28 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:30 от 1500 ₽
30 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
16:00
5 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:30 от 1700 ₽
12 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:30 от 1700 ₽
19 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:30 от 1700 ₽
30 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
16:00 19:00
31 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
13:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽

Фотографии

Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года Вивальди. Времена Года

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