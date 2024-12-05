Вивальди. Времена Года

Концерт Olympic Orchestra: музыка и живопись на воде

Погрузитесь в уникальное аудиовизуальное путешествие, где музыка великих композиторов будет слияться с живыми картинами, созданными прямо на ваших глазах. Всемирно известные произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского и других мастеров в исполнении оркестра Olympic Orchestra будут сопровождаться живыми картинами, созданными художником Ольгой Кауровой в технике Эбру. Всё это будет происходить в темноте концертного зала, где над сценой на огромном экране будут проецироваться красочные картины на воде.

Программа

В первой части прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди.

Вторая часть будет посвящена произведениям Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и Гарделя.

Аудиовизуальное шоу

Это концерт — настоящий симбиоз классической музыки и современных технологий, где звуки величайших произведений будут гармонично сочетаться с визуальными образами, рождаемыми художником в реальном времени. Атмосфера волшебства и красоты гарантирована!

Исполнители

Санкт-Петербургский оркестр Olympic Orchestra

Дирижёры: Александр Голиков / Илья Финкельштейн

Художественный руководитель: Алексей Степанов

Художник: Ольга Каурова

Не упустите шанс окунуться в мир ярких красок и великолепной музыки!