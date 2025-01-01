Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мари Краймбрери
Киноафиша Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

12+
Возраст 12+

О концерте

Яркое выступление Марии Краймбрери в Санкт-Петербурге

В МТС Live Холл Санкт-Петербург состоится концерт одной из самых популярных поп-звёзд современности — Марии Краймбрери. Эта артистка завоевала сердца зрителей благодаря своим хитам, среди которых «Нравится жить», «Океан», «Случилась осень» и «Сегодня мой лучший день».

Что ожидать от концерта

Концерт Марии Краймбрери обещает быть незабываемым событием. Зрители смогут насладиться живым звуком и высококлассной хореографией, что добавит энергичности и яркости в каждое её выступление. Исполнительница известна своими запоминающимися выступлениями, которые оставляют у зрителей только положительные эмоции.

Кому стоит пойти на концерт

Это событие станет настоящим подарком для поклонников энергичной музыки и тех, кто любит захватывающие шоу. Не пропустите возможность увидеть одну из ярчайших звёзд современности в вашем городе!

Купить билет на концерт Мари Краймбрери

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
14 февраля суббота
20:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Вечер комедии
18+
Юмор
Вечер комедии
9 января в 21:00 Homie Lounge
от 800 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
24 января в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
21 марта в 21:30 Поправка
от 850 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше