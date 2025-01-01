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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Битва хрупкого хореографа Дуато с балетом-монстром
Постановка
Михайловский театр 12+
Режиссер Начо Дуато
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальная интерпретация балета Прокофьева в Михайловском театре

Михайловский театр приглашает зрителей на уникальную интерпретацию балета «Ромео и Джульетта» в хореографии Начо Дуато. Этот выдающийся испанский хореограф создал свою версию классического произведения, убежденный, что «партитура Сергея Прокофьева — самое потрясающее, что когда-либо было создано для балетной сцены». Дуато следует музыкальному ритму Прокофьева, наполняя танцем каждый эпизод и придавая истории глубину и эмоциональное богатство.

Сюжет:
Балет рассказывает трагическую историю любви Ромео и Джульетты, которая разворачивается на фоне яркой и бурлящей жизни итальянского города. Здесь, среди уличных праздников в стиле комедии дель арте, разыгрываются сцены нежности и страсти, грубо нарушаемые враждующими кланами Монтекки и Капулетти. Дуато искусно передает контраст между лирическими моментами любви и жестокой реальностью окружающего мира.

Творческая команда:
Для создания этой постановки Начо Дуато собрал талантливую команду. Художник-сценограф Джаффар Чалаби разработал декорации, которые переносят зрителя в атмосферу древней Вероны. Художник по свету Брэд Филдс добавляет постановке драматизм и визуальную выразительность, а Ангелина Атлагич создала костюмы, подчеркивающие элегантность и трагизм этой истории.

Приходите в Михайловский театр, чтобы увидеть эту завораживающую постановку, в которой соединяются гениальная музыка Прокофьева, мастерская хореография и незабываемые визуальные образы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

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