Спектакль Ромео и Джульетта

Уникальная интерпретация балета Прокофьева в Михайловском театре

Михайловский театр приглашает зрителей на уникальную интерпретацию балета «Ромео и Джульетта» в хореографии Начо Дуато. Этот выдающийся испанский хореограф создал свою версию классического произведения, убежденный, что «партитура Сергея Прокофьева — самое потрясающее, что когда-либо было создано для балетной сцены». Дуато следует музыкальному ритму Прокофьева, наполняя танцем каждый эпизод и придавая истории глубину и эмоциональное богатство.

Сюжет:

Балет рассказывает трагическую историю любви Ромео и Джульетты, которая разворачивается на фоне яркой и бурлящей жизни итальянского города. Здесь, среди уличных праздников в стиле комедии дель арте, разыгрываются сцены нежности и страсти, грубо нарушаемые враждующими кланами Монтекки и Капулетти. Дуато искусно передает контраст между лирическими моментами любви и жестокой реальностью окружающего мира.

Творческая команда:

Для создания этой постановки Начо Дуато собрал талантливую команду. Художник-сценограф Джаффар Чалаби разработал декорации, которые переносят зрителя в атмосферу древней Вероны. Художник по свету Брэд Филдс добавляет постановке драматизм и визуальную выразительность, а Ангелина Атлагич создала костюмы, подчеркивающие элегантность и трагизм этой истории.

Приходите в Михайловский театр, чтобы увидеть эту завораживающую постановку, в которой соединяются гениальная музыка Прокофьева, мастерская хореография и незабываемые визуальные образы.