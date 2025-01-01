Меню
Сироткин
Билеты от 1800₽
Киноафиша Сироткин

Сироткин

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Неистовый тур группы Сироткин

Группа Сироткин объявляет о своем новом концерте в Live Арена в Москве. Это уникальная возможность стать частью важного события для любителей их творчества.

Новые и знакомые мелодии

На концерте зрителей ожидают как давно полюбившиеся треки, так и совершенно новая музыка, которая еще не была представлена публике. Это отличная возможность насладиться звучанием, ради которого поклонники идут на живые выступления.

Энергия и атмосфера

Не упустите шанс танцевать и блистать под зажигательные ритмы. Живое исполнение — это то, за что мы любим музыку. Подготовьтесь к вечернему шоу, которое обещает стать настоящим праздником для всех присутствующих!

Купить билет на концерт Сироткин

Помощь с билетами
Март
9 марта понедельник
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1800 ₽

