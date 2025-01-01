Меню
Стендап в темноте
18+
О концерте

Новый формат стендапа в Санкт-Петербурге

Команда Standup Import привносит в Санкт-Петербург свежий и уникальный спектакль — стендап в абсолютной темноте. Это новый комедийный формат, который уже завоевал популярность в Великобритании и был принят москвичами с открытыми руками.

Что такое стендап в темноте?

Зрители погружаются в полную темноту, а комики должны рассмешить их, полагаясь исключительно на силу своих шуток. В такой обстановке у артистов нет возможности отыгрывать, и каждый момент становится испытанием для их мастерства.

Для кого это мероприятие?

Новый формат особенно популярен среди опытных зрителей стендапа. Это идеальный способ насладиться шутками без отвлекающих факторов, сосредоточившись на контенте и его подаче. Каждый комик ориентирован на создание мощного эмоционального отклика в аудитории.

Несколько важных деталей

  • Заказы на мероприятия принимаются до 23:00.
  • Продолжительность стендапа — 1 час.
  • Состав комиков остается секретом и может отличаться от представленного на фотографиях — однако это не помешает вашему удовольствию, ведь вы не увидите их в темноте.

Не упустите возможность стать частью этого уникального комедийного опыта. Приходите и наслаждайтесь стендапом новым, интересным и непредсказуемым образом!

В других городах
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
13 декабря суббота
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19 декабря пятница
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20 декабря суббота
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
26 декабря пятница
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 900 ₽
27 декабря суббота
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
2 января пятница
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
3 января суббота
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
4 января воскресенье
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
5 января понедельник
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
6 января вторник
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
7 января среда
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
8 января четверг
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
9 января пятница
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
10 января суббота
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

