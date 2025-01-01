Новый формат стендапа в Санкт-Петербурге

Команда Standup Import привносит в Санкт-Петербург свежий и уникальный спектакль — стендап в абсолютной темноте. Это новый комедийный формат, который уже завоевал популярность в Великобритании и был принят москвичами с открытыми руками.

Что такое стендап в темноте?

Зрители погружаются в полную темноту, а комики должны рассмешить их, полагаясь исключительно на силу своих шуток. В такой обстановке у артистов нет возможности отыгрывать, и каждый момент становится испытанием для их мастерства.

Для кого это мероприятие?

Новый формат особенно популярен среди опытных зрителей стендапа. Это идеальный способ насладиться шутками без отвлекающих факторов, сосредоточившись на контенте и его подаче. Каждый комик ориентирован на создание мощного эмоционального отклика в аудитории.

Несколько важных деталей

Заказы на мероприятия принимаются до 23:00.

Продолжительность стендапа — 1 час.

Состав комиков остается секретом и может отличаться от представленного на фотографиях — однако это не помешает вашему удовольствию, ведь вы не увидите их в темноте.

Не упустите возможность стать частью этого уникального комедийного опыта. Приходите и наслаждайтесь стендапом новым, интересным и непредсказуемым образом!