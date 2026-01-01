Музыка Союзмультфильма с песочной анимацией

Камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Паисова представит уникальное шоу, которое перенесет зрителей в мир любимых мультфильмов детства. Мастер песочной анимации Анна Иванова создаст волшебные образы на экране, оживляя знакомых персонажей.
На концерте прозвучат любимые мелодии из легендарных кинолент «Союзмультфильм», включая хиты из:
Зрители смогут насладиться исполнением популярных песен, таких как «Чунга Чанга», «Голубой вагон», «Серенада Трубадура» и «Спят усталые игрушки».
Название коллектива Antonio Orchestra является данью уважения знаменитому итальянскому композитору Антонио Вивальди. Оркестр активно выступает уже на протяжении восьми сезонов, завоевывая признание на лучших площадках Москвы и других городов России.
За эти годы в репертуаре оркестра появилось более 50 различных программ, охватывающих широкий спектр музыкальных стилей — от барокко и классики до киномузыки и рок-хитов. Коллектив сотрудничал с выдающимися дирижерами, включая Геннадия Дмитряка, Станислава Майского, Дмитрия Юровского и многих других.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за обновлениями!