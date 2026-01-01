Оповещения от Киноафиши
Музыка Союзмультфильма с песочной анимацией
Билеты от 700₽
Киноафиша Музыка Союзмультфильма с песочной анимацией

Музыка Союзмультфильма с песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Волшебство детства с Antonio Orchestra

Камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Паисова представит уникальное шоу, которое перенесет зрителей в мир любимых мультфильмов детства. Мастер песочной анимации Анна Иванова создаст волшебные образы на экране, оживляя знакомых персонажей.

Звуки знакомых мелодий

На концерте прозвучат любимые мелодии из легендарных кинолент «Союзмультфильм», включая хиты из:

  • «Бременские музыканты»
  • «Ну, погоди»
  • «Чебурашка»
  • «Простоквашино»
  • «Катерок»
  • «Львенок и черепаха»

Зрители смогут насладиться исполнением популярных песен, таких как «Чунга Чанга», «Голубой вагон», «Серенада Трубадура» и «Спят усталые игрушки».

История Antonio Orchestra

Название коллектива Antonio Orchestra является данью уважения знаменитому итальянскому композитору Антонио Вивальди. Оркестр активно выступает уже на протяжении восьми сезонов, завоевывая признание на лучших площадках Москвы и других городов России.

За эти годы в репертуаре оркестра появилось более 50 различных программ, охватывающих широкий спектр музыкальных стилей — от барокко и классики до киномузыки и рок-хитов. Коллектив сотрудничал с выдающимися дирижерами, включая Геннадия Дмитряка, Станислава Майского, Дмитрия Юровского и многих других.

Изменения в программе

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за обновлениями!

Апрель
Декабрь
22 апреля среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽
20 декабря воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

