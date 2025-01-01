Меню
One day
18+
Шоу-ревю "One day": встреча с современной женщиной

Шоу-ревю «One day» – это уникальная работа хореографа-постановщика Наталии Нэро, погружающая зрителей в мир размышлений о том, кем на самом деле является современная женщина. Это спектакль, который заставляет задуматься: может ли обычная сотрудница офиса скрывать в себе оперную диву? Или же за ярким образом может скрываться глубокая депрессия? Вопросы о том, что мы действительно представляем собой, становятся центральными в этом захватывающем представлении.

О чем спектакль?

«One day» – это не просто шоу, это философская интерпретация жизни, где каждый зритель сможет найти свой ответ на поставленные вопросы. Возможно, мы все являемся участниками какого-то эксперимента или ритуала. А может быть, мы уже давно перестали быть людьми и стали закодированными киборгами, всего лишь цифрами в огромной базе данных...

Формат и время проведения

По многочисленным просьбам зрителей, два отделения шоу были объединены в один спектакль, что позволяет вам впервые насладиться этим представлением в привычном театральном формате. Спектакль представляет собой танцевальное шоу в жанре современного кабаре и предназначен для зрителей старше 18 лет.

Полезная информация

Сбор гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, в зале будет работать бар-буфет. Мы рекомендуем приходить к 19:30, чтобы успеть насладиться атмосферой перед началом спектакля.

Не упустите возможность увидеть «One day» и погрузиться в мир, полный загадок и открытий!

Октябрь
17 октября пятница
19:30
Scrooge Санкт-Петербург, Разьезжая, 12
от 1500 ₽
18 октября суббота
19:30
Scrooge Санкт-Петербург, Разьезжая, 12
от 1500 ₽
24 октября пятница
19:30
Scrooge Санкт-Петербург, Разьезжая, 12
от 1500 ₽
25 октября суббота
19:30
Scrooge Санкт-Петербург, Разьезжая, 12
от 1500 ₽
31 октября пятница
19:30
Scrooge Санкт-Петербург, Разьезжая, 12
от 1500 ₽

One day One day One day

