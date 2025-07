Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra

Романтический джазовый концерт в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас в изысканный особняк Половцова на уникальный романтический джазовый концерт при свечах, который также включает экскурсию по парадным залам этого великолепного здания. В исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS прозвучат бессмертные хиты великого романтика XX века.

Музыкальная программа

В программе концерта самые знаменитые композиции мэтра: L. O. V. E, Fly Me to the Moon, New York и многое другое! Эти мелодии погрузят вас в атмосферу романтики и уюта.

Экскурсия по особняку

Перед концертом у вас будет возможность насладиться экскурсией по залам особняка, который поражает великолепием своего внутреннего убранства. Особняк, расположенный неподалеку от Исаакиевского собора, был построен меценатом Александром Александровичем Половцовым с участием выдающихся архитекторов своего времени — Месмахера, Брюлло и Боссе.

Уникальные залы

Вы сможете увидеть уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотеку и столовую, отделанную кожей и орехом. Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, является подлинным шедевром, где даже двери — произведение искусства. В сочетании с джазовой музыкой, приглушенным светом и мерцанием свечей, это место станет поистине волшебным!

Информация о билетах

Внимание! Билеты доступны в четырех категориях:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

Во всех категориях — свободная рассадка на стульях. Обратите внимание, что в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом в одном из самых красивых мест города!