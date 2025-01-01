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Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra
Киноафиша Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra

Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический джазовый концерт в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас в изысканный особняк Половцова на уникальный романтический джазовый концерт при свечах, который также включает экскурсию по парадным залам этого великолепного здания. В исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS прозвучат бессмертные хиты великого романтика XX века.

Музыкальная программа

В программе концерта самые знаменитые композиции мэтра: L. O. V. E, Fly Me to the Moon, New York и многое другое! Эти мелодии погрузят вас в атмосферу романтики и уюта.

Экскурсия по особняку

Перед концертом у вас будет возможность насладиться экскурсией по залам особняка, который поражает великолепием своего внутреннего убранства. Особняк, расположенный неподалеку от Исаакиевского собора, был построен меценатом Александром Александровичем Половцовым с участием выдающихся архитекторов своего времени — Месмахера, Брюлло и Боссе.

Уникальные залы

Вы сможете увидеть уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотеку и столовую, отделанную кожей и орехом. Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, является подлинным шедевром, где даже двери — произведение искусства. В сочетании с джазовой музыкой, приглушенным светом и мерцанием свечей, это место станет поистине волшебным!

Информация о билетах

Внимание! Билеты доступны в четырех категориях:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

Во всех категориях — свободная рассадка на стульях. Обратите внимание, что в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом в одном из самых красивых мест города!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra

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