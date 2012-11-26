Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Papiny dochki season 20 watch online

Papiny dochki season 20 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 20

Папины дочки 16+
Title Сезон 20
Season premiere 26 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 20 description

В 20 сезоне сериала «Папины дочки» Маша по-прежнему работает над сериалом, но теперь принимает участие в написании сценария. Она работает в соавторстве с Вадимом. Вот только он сам об этом не знает... Илья не готов простить Кате фиктивный брак. Катя не знает, что делать, и спрашивает совета у Галины Сергеевны. Тем временем профессор хочет получить Нобелевскую премию, но для этого он должен избавиться от Галины Сергеевны. Людмила Михайловна начинает расследовать произошедшее с Эдуардом, а Маша ради великой цели начинает встречаться с режиссером. Людмила Михайловна борется с постоянным враньем Эдуарда.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
4.9 IMDb
Write review
"Papiny dochki" season 20 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Серия 01
Season 20 Episode 1
26 November 2012
Серия 02
Season 20 Episode 2
27 November 2012
Серия 03
Season 20 Episode 3
28 November 2012
Серия 04
Season 20 Episode 4
29 November 2012
Серия 05
Season 20 Episode 5
3 December 2012
Серия 06
Season 20 Episode 6
4 December 2012
Серия 07
Season 20 Episode 7
5 December 2012
Серия 08
Season 20 Episode 8
6 December 2012
Серия 09
Season 20 Episode 9
15 April 2013
Серия 10
Season 20 Episode 10
16 April 2013
Серия 11
Season 20 Episode 11
17 April 2013
Серия 12
Season 20 Episode 12
18 April 2013
Серия 13
Season 20 Episode 13
22 April 2013
Серия 14
Season 20 Episode 14
22 April 2013
Серия 15
Season 20 Episode 15
23 April 2013
Серия 16
Season 20 Episode 16
24 April 2013
Серия 17
Season 20 Episode 17
25 April 2013
Серия 18
Season 20 Episode 18
26 April 2013
Серия 19
Season 20 Episode 19
29 April 2013
Серия 20
Season 20 Episode 20
30 April 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more