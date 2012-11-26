В 20 сезоне сериала «Папины дочки» Маша по-прежнему работает над сериалом, но теперь принимает участие в написании сценария. Она работает в соавторстве с Вадимом. Вот только он сам об этом не знает... Илья не готов простить Кате фиктивный брак. Катя не знает, что делать, и спрашивает совета у Галины Сергеевны. Тем временем профессор хочет получить Нобелевскую премию, но для этого он должен избавиться от Галины Сергеевны. Людмила Михайловна начинает расследовать произошедшее с Эдуардом, а Маша ради великой цели начинает встречаться с режиссером. Людмила Михайловна борется с постоянным враньем Эдуарда.