В 13 сезоне сериала «Папины дочки» через год Сергей Васнецов приезжает из Красноярска в Москву. За это время в жизни его дочерей произошло немало перемен. Галина Сергеевна теперь учится в Академии МВД вместе с Ильей, а также работает на олигарха Василия, Маша преподает физику в школе № 69, Женя учится в Америке и встречается с Денисом, с которым раньше вела передачу на радио «Активном». Даже у Пуговки теперь есть бойфренд Коля. Даша давно сменила наряд гота на женственные платья и стала женой Веника. Васнецов как раз решил приехать на свадьбу своей дочери, после чего планировал уехать обратно в Красноярск. Но сестры хотят помирить родителей.