Papiny dochki season 13 watch online

Papiny dochki season 13 poster
Papiny dochki Season 13
Папины дочки 16+
Title Сезон 13
Season premiere 5 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Папины дочки» через год Сергей Васнецов приезжает из Красноярска в Москву. За это время в жизни его дочерей произошло немало перемен. Галина Сергеевна теперь учится в Академии МВД вместе с Ильей, а также работает на олигарха Василия, Маша преподает физику в школе № 69, Женя учится в Америке и встречается с Денисом, с которым раньше вела передачу на радио «Активном». Даже у Пуговки теперь есть бойфренд Коля. Даша давно сменила наряд гота на женственные платья и стала женой Веника. Васнецов как раз решил приехать на свадьбу своей дочери, после чего планировал уехать обратно в Красноярск. Но сестры хотят помирить родителей.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 13 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Серия 01
Season 13 Episode 1
5 April 2010
Серия 02
Season 13 Episode 2
6 April 2010
Серия 03
Season 13 Episode 3
7 April 2010
Серия 04
Season 13 Episode 4
8 April 2010
Серия 05
Season 13 Episode 5
9 April 2010
Серия 06
Season 13 Episode 6
13 April 2010
Серия 07
Season 13 Episode 7
13 April 2010
Серия 08
Season 13 Episode 8
14 April 2010
Серия 09
Season 13 Episode 9
15 April 2010
Серия 10
Season 13 Episode 10
19 April 2010
Серия 11
Season 13 Episode 11
20 April 2010
Серия 12
Season 13 Episode 12
21 April 2010
Серия 13
Season 13 Episode 13
22 April 2010
Серия 14
Season 13 Episode 14
23 April 2010
Серия 15
Season 13 Episode 15
26 April 2010
Серия 16
Season 13 Episode 16
27 April 2010
Серия 17
Season 13 Episode 17
28 April 2010
Серия 18
Season 13 Episode 18
29 April 2010
Серия 19
Season 13 Episode 19
30 April 2010
Серия 20
Season 13 Episode 20
4 May 2010
