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Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich Miroslava Karpovich
Kinoafisha Persons Miroslava Karpovich

Miroslava Karpovich

Miroslava Karpovich

Date of Birth
1 March 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Place of Birth
Berdiansk, Soviet Union
Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Dramatic actress

Popular Films

Skazochnyj patrul 7.8
Skazochnyj patrul (2016)
Sanya, gazuy! 7.6
Sanya, gazuy! (2021)
V aktivnom poiske 7.1
V aktivnom poiske (2021)

Filmography

Pogonya 6.7
Pogonya
Reality-TV 2025, Russia
Daddy's Daughters. Mom is Back 7
Daddy's Daughters. Mom is Back Papiny dochki. Mama vernulas'
Family, Comedy 2025, Russia
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Thief 4.8
Thief Vorovka
Action, Thriller 2024, Russia
Operator sluzhby spaseniya 112
Operator sluzhby spaseniya 112
Drama 2023, Russia
Papiny dochki. Novye 6.6
Papiny dochki. Novye
Comedy, Sitcom 2023, Russia
Maldivy podozhdut 5.7
Maldivy podozhdut Maldivy podozhdut
Comedy 2023, Russia
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Papiny dochki. Novogodnie 5.9
Papiny dochki. Novogodnie Papiny dochki. Novogodnie
Comedy 2023, Russia
Detective Chirp & The Golden Beehive 7
Detective Chirp & The Golden Beehive Chink: Khostatiy detektiv
Comedy, Adventure, Detective, Family 2022, Russia
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