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Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich
Kinoafisha
Persons
Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich
Date of Birth
1 March 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Place of Birth
Berdiansk, Soviet Union
Actor type
Comedy actress
,
The Adventurer
,
Dramatic actress
Popular Films
7.8
Skazochnyj patrul
(2016)
7.6
Sanya, gazuy!
(2021)
7.1
V aktivnom poiske
(2021)
Filmography
6.7
Pogonya
Reality-TV
2025, Russia
7
Daddy's Daughters. Mom is Back
Papiny dochki. Mama vernulas'
Family, Comedy
2025, Russia
Watch trailer
4.8
Thief
Vorovka
Action, Thriller
2024, Russia
Operator sluzhby spaseniya 112
Drama
2023, Russia
6.6
Papiny dochki. Novye
Comedy, Sitcom
2023, Russia
5.7
Maldivy podozhdut
Maldivy podozhdut
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
5.9
Papiny dochki. Novogodnie
Papiny dochki. Novogodnie
Comedy
2023, Russia
7
Detective Chirp & The Golden Beehive
Chink: Khostatiy detektiv
Comedy, Adventure, Detective, Family
2022, Russia
Watch trailer
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