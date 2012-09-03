Menu
Papiny dochki season 19 watch online

Papiny dochki season 19 poster
Papiny dochki
Папины дочки 16+
Title Сезон 19
Season premiere 3 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Папины дочки» вся семья Васнецовых перебирается в новый дом, который располагается в городке под названием Лохово под Москвой. Большой коттедж, в котором они будут жить все вместе, Сергею Васнецову помогает купить олигарх Федотов. С переездом изменилась жизнь всех Васнецовых. Маша становится актрисой в театре. Даша полностью посвящает себя материнству. Галина Сергеевна становится девушкой настоящего принца — Иржи. Женя признается в чувствах семейному врачу Юре Антонову. Пуговка радуется тому, что у нее появился пес. Сергей и Людмила воспитывают сына, внучку и пять дочерей.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 19 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Серия 01
Season 19 Episode 1
3 September 2012
Серия 02
Season 19 Episode 2
4 September 2012
Серия 03
Season 19 Episode 3
5 September 2012
Серия 04
Season 19 Episode 4
6 September 2012
Серия 05
Season 19 Episode 5
10 September 2012
Серия 06
Season 19 Episode 6
11 September 2012
Серия 07
Season 19 Episode 7
12 September 2012
Серия 08
Season 19 Episode 8
13 September 2012
Серия 09
Season 19 Episode 9
17 September 2012
Серия 10
Season 19 Episode 10
18 September 2012
Серия 11
Season 19 Episode 11
19 September 2012
Серия 12
Season 19 Episode 12
20 September 2012
Серия 13
Season 19 Episode 13
24 September 2012
Серия 14
Season 19 Episode 14
25 September 2012
Серия 15
Season 19 Episode 15
26 September 2012
Серия 16
Season 19 Episode 16
27 September 2012
Серия 17
Season 19 Episode 17
19 November 2012
Серия 18
Season 19 Episode 18
20 November 2012
Серия 19
Season 19 Episode 19
21 November 2012
Серия 20
Season 19 Episode 20
22 November 2012
