В 19 сезоне сериала «Папины дочки» вся семья Васнецовых перебирается в новый дом, который располагается в городке под названием Лохово под Москвой. Большой коттедж, в котором они будут жить все вместе, Сергею Васнецову помогает купить олигарх Федотов. С переездом изменилась жизнь всех Васнецовых. Маша становится актрисой в театре. Даша полностью посвящает себя материнству. Галина Сергеевна становится девушкой настоящего принца — Иржи. Женя признается в чувствах семейному врачу Юре Антонову. Пуговка радуется тому, что у нее появился пес. Сергей и Людмила воспитывают сына, внучку и пять дочерей.