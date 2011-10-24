В 18 сезоне сериала «Папины дочки» Пуговка приезжает в столицу и снова поступает в школу в Москве. Однако на ее место уже взяли другого ученика. Тем временем Маша собирается на встречу со своими поклонниками и раздать автографы. Маша полна уверенности, что она стала по-настоящему народной актрисой. Жихарева собирается раскрыть заговор, а Зина собирается реализовать мечты Пуговки, но... для Сони. Вадим устроил потоп для соседа снизу, и тот собирается отомстить. Маша с Галиной Сергеевной разрешают Вадиму спрятаться у них. Веник занят новым изобретением. Когда оно наконец готово, приходит Даша и все портит.