Papiny dochki season 18 watch online

Papiny dochki season 18 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 18
Папины дочки 16+
Title Сезон 18
Season premiere 24 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Папины дочки» Пуговка приезжает в столицу и снова поступает в школу в Москве. Однако на ее место уже взяли другого ученика. Тем временем Маша собирается на встречу со своими поклонниками и раздать автографы. Маша полна уверенности, что она стала по-настоящему народной актрисой. Жихарева собирается раскрыть заговор, а Зина собирается реализовать мечты Пуговки, но... для Сони. Вадим устроил потоп для соседа снизу, и тот собирается отомстить. Маша с Галиной Сергеевной разрешают Вадиму спрятаться у них. Веник занят новым изобретением. Когда оно наконец готово, приходит Даша и все портит.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 18 list of episodes.

Серия 01
Season 18 Episode 1
24 October 2011
Серия 02
Season 18 Episode 2
25 October 2011
Серия 03
Season 18 Episode 3
26 October 2011
Серия 04
Season 18 Episode 4
27 October 2011
Серия 05
Season 18 Episode 5
28 October 2011
Серия 06
Season 18 Episode 6
31 October 2011
Серия 07
Season 18 Episode 7
1 November 2011
Серия 08
Season 18 Episode 8
2 November 2011
Серия 09
Season 18 Episode 9
3 November 2011
Серия 10
Season 18 Episode 10
7 November 2011
Серия 11
Season 18 Episode 11
8 November 2011
Серия 12
Season 18 Episode 12
9 November 2011
Серия 13
Season 18 Episode 13
10 November 2011
Серия 14
Season 18 Episode 14
11 November 2011
Серия 15
Season 18 Episode 15
14 November 2011
Серия 16
Season 18 Episode 16
15 November 2011
Серия 17
Season 18 Episode 17
16 November 2011
Серия 18
Season 18 Episode 18
17 November 2011
Серия 19
Season 18 Episode 19
18 November 2011
Серия 20
Season 18 Episode 20
18 November 2011
