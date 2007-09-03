Menu
Russian
Papiny dochki season 1 watch online

Papiny dochki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 1
Папины дочки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Папины дочки» в центре событий оказывается семейный психотерапевт Сергей Васнецов, который оказался в непростой ситуации. Жена бросила его, оставив пять дочерей под присмотром отца. Маша — модница, Галина Сергеевна — отличница, Даша — гот, Женька — спортсменка, а пятая — совсем малышка Полина, которую в семье называют Пуговка. Все очень веселые, никто не умеет убираться и готовить. По всей видимости, доктору Васнецову скоро и самому потребуется помощь психолога. Тем временем дела на работе у него идут не очень, клиентов нет. Правда, вскоре появляется одна — жена олигарха с Рублевки по имени Оксана.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 1 list of episodes.

Серия 01
Season 1 Episode 1
3 September 2007
Серия 02
Season 1 Episode 2
4 September 2007
Серия 03
Season 1 Episode 3
5 September 2007
Серия 04
Season 1 Episode 4
6 September 2007
Серия 05
Season 1 Episode 5
7 September 2007
Серия 06
Season 1 Episode 6
10 September 2007
Серия 07
Season 1 Episode 7
11 September 2007
Серия 08
Season 1 Episode 8
12 September 2007
Серия 09
Season 1 Episode 9
13 September 2007
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 September 2007
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 September 2007
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 September 2007
Серия 13
Season 1 Episode 13
19 September 2007
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 September 2007
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 September 2007
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 September 2007
Серия 17
Season 1 Episode 17
25 September 2007
Серия 18
Season 1 Episode 18
26 September 2007
Серия 19
Season 1 Episode 19
27 September 2007
Серия 20
Season 1 Episode 20
28 September 2007
