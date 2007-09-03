В 1 сезоне сериала «Папины дочки» в центре событий оказывается семейный психотерапевт Сергей Васнецов, который оказался в непростой ситуации. Жена бросила его, оставив пять дочерей под присмотром отца. Маша — модница, Галина Сергеевна — отличница, Даша — гот, Женька — спортсменка, а пятая — совсем малышка Полина, которую в семье называют Пуговка. Все очень веселые, никто не умеет убираться и готовить. По всей видимости, доктору Васнецову скоро и самому потребуется помощь психолога. Тем временем дела на работе у него идут не очень, клиентов нет. Правда, вскоре появляется одна — жена олигарха с Рублевки по имени Оксана.