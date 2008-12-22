Menu
Papiny dochki season 7 watch online

Papiny dochki season 7 poster
Papiny dochki Seasons Season 7

Папины дочки 16+
Title Сезон 7
Season premiere 22 December 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 8 hours 20 minutes
"Papiny dochki" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Папины дочки» спустя полтора года, прямо в полночь накануне Нового года, прибывает из Канады Людмила Васнецова — блудная мать Маши, Даши, Галины Сергеевны, Жени и Пуговки. Сергей не может простить супруге неверность и интрижку с хоккеистом. Он отправляется к своим родителям в Красноярск. В это время мама остается со своими девочками «один на один». Она растеряна и понимает, что не может найти с ними общий язык. За время ее отсутствия девчонки повзрослели: у Галины Сергеевны появился молодой человек, Маша стала студенткой, Пуговка отправилась в школу, Женя стала продавцом в спортивном магазине.

4.9 IMDb
"Papiny dochki" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 7 Episode 1
22 December 2008
Серия 02
Season 7 Episode 2
23 December 2008
Серия 03
Season 7 Episode 3
24 December 2008
Серия 04
Season 7 Episode 4
25 December 2008
Серия 05
Season 7 Episode 5
26 December 2008
Серия 06
Season 7 Episode 6
31 December 2008
Серия 07
Season 7 Episode 7
31 December 2008
Серия 08
Season 7 Episode 8
31 December 2008
Серия 09
Season 7 Episode 9
16 February 2009
Серия 10
Season 7 Episode 10
17 February 2009
Серия 11
Season 7 Episode 11
18 February 2009
Серия 12
Season 7 Episode 12
19 February 2009
Серия 13
Season 7 Episode 13
20 February 2009
Серия 14
Season 7 Episode 14
24 February 2009
Серия 15
Season 7 Episode 15
25 February 2009
Серия 16
Season 7 Episode 16
26 February 2009
Серия 17
Season 7 Episode 17
27 February 2009
Серия 18
Season 7 Episode 18
2 March 2009
Серия 19
Season 7 Episode 19
3 March 2009
Серия 20
Season 7 Episode 20
4 March 2009
Серия 21
Season 7 Episode 21
5 March 2009
Серия 22
Season 7 Episode 22
6 March 2009
Серия 23
Season 7 Episode 23
10 March 2009
Серия 24
Season 7 Episode 24
11 March 2009
Серия 25
Season 7 Episode 25
12 March 2009
