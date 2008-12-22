В 7 сезоне сериала «Папины дочки» спустя полтора года, прямо в полночь накануне Нового года, прибывает из Канады Людмила Васнецова — блудная мать Маши, Даши, Галины Сергеевны, Жени и Пуговки. Сергей не может простить супруге неверность и интрижку с хоккеистом. Он отправляется к своим родителям в Красноярск. В это время мама остается со своими девочками «один на один». Она растеряна и понимает, что не может найти с ними общий язык. За время ее отсутствия девчонки повзрослели: у Галины Сергеевны появился молодой человек, Маша стала студенткой, Пуговка отправилась в школу, Женя стала продавцом в спортивном магазине.