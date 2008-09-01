Menu
Papiny dochki season 6 watch online

Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 6

Папины дочки 16+
Title Сезон 6
Season premiere 1 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Папины дочки» Галина Сергеевна устала от рутины. Ей кажется, что отношения с Полежайкиным стали слишком однообразными. Умудренная опытом Пуговка решает дать советы старшей сестре. Васнецов решает, что Маше нужен репетитор по физике, чтобы поступить в училище. Однако, по всей видимости, у Марии нет никакой тяги к знаниям. Илья Полежайкин беспокоится, что Галина Сергеевна тайком встречается с его старшим братом и решает провести собственное расследование. Тем временем дедушка Васнецовых приезжает в гости, чтобы найти свою любовь. И тут он сталкивается с бабушкой Маши, Даши, Жени, Галины Сергеевны и Пуговки...

Series rating

0.0
Rate 1 vote
4.8 IMDb
"Papiny dochki" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 6 Episode 1
1 September 2008
Серия 02
Season 6 Episode 2
2 September 2008
Серия 03
Season 6 Episode 3
3 September 2008
Серия 04
Season 6 Episode 4
4 September 2008
Серия 05
Season 6 Episode 5
5 September 2008
Серия 06
Season 6 Episode 6
8 September 2008
Серия 07
Season 6 Episode 7
9 September 2008
Серия 08
Season 6 Episode 8
10 September 2008
Серия 09
Season 6 Episode 9
11 September 2008
Серия 10
Season 6 Episode 10
12 September 2008
Серия 11
Season 6 Episode 11
15 September 2008
Серия 12
Season 6 Episode 12
16 September 2008
Серия 13
Season 6 Episode 13
17 September 2008
Серия 14
Season 6 Episode 14
18 September 2008
Серия 15
Season 6 Episode 15
19 September 2008
Серия 16
Season 6 Episode 16
22 September 2008
Серия 17
Season 6 Episode 17
23 September 2008
Серия 18
Season 6 Episode 18
24 September 2008
Серия 19
Season 6 Episode 19
25 September 2008
Серия 20
Season 6 Episode 20
26 September 2008
