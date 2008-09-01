В 6 сезоне сериала «Папины дочки» Галина Сергеевна устала от рутины. Ей кажется, что отношения с Полежайкиным стали слишком однообразными. Умудренная опытом Пуговка решает дать советы старшей сестре. Васнецов решает, что Маше нужен репетитор по физике, чтобы поступить в училище. Однако, по всей видимости, у Марии нет никакой тяги к знаниям. Илья Полежайкин беспокоится, что Галина Сергеевна тайком встречается с его старшим братом и решает провести собственное расследование. Тем временем дедушка Васнецовых приезжает в гости, чтобы найти свою любовь. И тут он сталкивается с бабушкой Маши, Даши, Жени, Галины Сергеевны и Пуговки...