Papiny dochki season 12 watch online

Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 12

Папины дочки 16+
Title Сезон 12
Season premiere 13 February 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Папины дочки» Даша узнает, что мама Веника нашла для него невесту, которая ей по вкусу. Даша в отчаянии. Галина Сергеевна считает, что Полежайкин ответственен за... мировой кризис. Бабушка шокировала Васнецовых известием о том, что они с Михаилом Казимировичем пока поживут в их квартире. Маша в качестве учительницы физики приходит в свою бывшую школу и тут же становится классной руководительницей 11-го класса. Людмила Михайловна набивается Маше в подруги и пытается выпытать у нее несколько советов по привлечению мужчин. Пуговке интересно, какие у Михаила Казимировича намерения относительно их бабушки.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
4.8 IMDb
"Papiny dochki" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 12 Episode 1
13 February 2010
Серия 02
Season 12 Episode 2
13 February 2010
Серия 03
Season 12 Episode 3
13 February 2010
Серия 04
Season 12 Episode 4
13 February 2010
Серия 05
Season 12 Episode 5
13 February 2010
Серия 06
Season 12 Episode 6
20 February 2010
Серия 07
Season 12 Episode 7
20 February 2010
Серия 08
Season 12 Episode 8
20 February 2010
Серия 09
Season 12 Episode 9
20 February 2010
Серия 10
Season 12 Episode 10
20 February 2010
Серия 11
Season 12 Episode 11
22 February 2010
Серия 12
Season 12 Episode 12
22 February 2010
Серия 13
Season 12 Episode 13
22 February 2010
Серия 14
Season 12 Episode 14
22 February 2010
Серия 15
Season 12 Episode 15
22 February 2010
Серия 16
Season 12 Episode 16
8 March 2010
Серия 17
Season 12 Episode 17
8 March 2010
Серия 18
Season 12 Episode 18
8 March 2010
Серия 19
Season 12 Episode 19
8 March 2010
Серия 20
Season 12 Episode 20
8 March 2010
