В 12 сезоне сериала «Папины дочки» Даша узнает, что мама Веника нашла для него невесту, которая ей по вкусу. Даша в отчаянии. Галина Сергеевна считает, что Полежайкин ответственен за... мировой кризис. Бабушка шокировала Васнецовых известием о том, что они с Михаилом Казимировичем пока поживут в их квартире. Маша в качестве учительницы физики приходит в свою бывшую школу и тут же становится классной руководительницей 11-го класса. Людмила Михайловна набивается Маше в подруги и пытается выпытать у нее несколько советов по привлечению мужчин. Пуговке интересно, какие у Михаила Казимировича намерения относительно их бабушки.