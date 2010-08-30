В 14 сезоне сериала «Папины дочки» Даша бросает свадебный букет, и его ловит внезапно приехавший Сергей Васнецов. Девочки радуются его возвращению и пытаются помочь родителям наладить отношения. Васнецов плачется в жилетку своему другу Антонову. Он уверен, что не смог стать хорошим отцом для своих дочерей. Стоматолог дает другу несколько ценных советов. Маша собирается последовать примеру своего отца и стать психологом. Полежайкин собирается уехать, чтобы Даша и Веник могли спокойно жить. Бабушка помогает ему собирать вещи. Маша и Людмила Михайловна становятся конкурентками в борьбе за повышение.