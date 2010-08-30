Menu
Papiny dochki season 14 watch online

Papiny dochki season 14 poster
Папины дочки 16+
Title Сезон 14
Season premiere 30 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Папины дочки» Даша бросает свадебный букет, и его ловит внезапно приехавший Сергей Васнецов. Девочки радуются его возвращению и пытаются помочь родителям наладить отношения. Васнецов плачется в жилетку своему другу Антонову. Он уверен, что не смог стать хорошим отцом для своих дочерей. Стоматолог дает другу несколько ценных советов. Маша собирается последовать примеру своего отца и стать психологом. Полежайкин собирается уехать, чтобы Даша и Веник могли спокойно жить. Бабушка помогает ему собирать вещи. Маша и Людмила Михайловна становятся конкурентками в борьбе за повышение.

"Papiny dochki" season 14 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 14 Episode 1
30 August 2010
Серия 02
Season 14 Episode 2
31 August 2010
Серия 03
Season 14 Episode 3
1 September 2010
Серия 04
Season 14 Episode 4
2 September 2010
Серия 05
Season 14 Episode 5
6 September 2010
Серия 06
Season 14 Episode 6
7 September 2010
Серия 07
Season 14 Episode 7
8 September 2010
Серия 08
Season 14 Episode 8
9 September 2010
Серия 09
Season 14 Episode 9
13 September 2010
Серия 10
Season 14 Episode 10
14 September 2010
Серия 11
Season 14 Episode 11
15 September 2010
Серия 12
Season 14 Episode 12
16 September 2010
Серия 13
Season 14 Episode 13
20 September 2010
Серия 14
Season 14 Episode 14
21 September 2010
Серия 15
Season 14 Episode 15
22 September 2010
Серия 16
Season 14 Episode 16
23 September 2010
Серия 17
Season 14 Episode 17
27 September 2010
Серия 18
Season 14 Episode 18
28 September 2010
Серия 19
Season 14 Episode 19
29 September 2010
Серия 20
Season 14 Episode 20
30 September 2010
