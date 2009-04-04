В 8 сезоне сериала «Папины дочки» в жизни Людмилы Васнецовой снова появляется ее бывший — хоккеист Палкин. Он хочет вернуть расположение своей бывшей возлюбленной и пытается наладить отношения с ее дочерьми. Тем временем Полежайкин собирается жениться. Конечно, это будет фиктивный брак, но Галине Сергеевне от этого не легче. А учителя в школе даже не догадываются, что Галине Сергеевне известно о женитьбе ее парня. Они всячески пытаются скрыть от нее этот факт, что приводит к ряду комичных и абсурдных ситуаций. Антон просит Людмилу прикрыть его перед супругой, но все идет наперекосяк. Теперь Ольга думает, что у ее мужа роман с Васнецовой.