Papiny dochki season 8 watch online

Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 8
Папины дочки 16+
Title Сезон 8
Season premiere 4 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Папины дочки» в жизни Людмилы Васнецовой снова появляется ее бывший — хоккеист Палкин. Он хочет вернуть расположение своей бывшей возлюбленной и пытается наладить отношения с ее дочерьми. Тем временем Полежайкин собирается жениться. Конечно, это будет фиктивный брак, но Галине Сергеевне от этого не легче. А учителя в школе даже не догадываются, что Галине Сергеевне известно о женитьбе ее парня. Они всячески пытаются скрыть от нее этот факт, что приводит к ряду комичных и абсурдных ситуаций. Антон просит Людмилу прикрыть его перед супругой, но все идет наперекосяк. Теперь Ольга думает, что у ее мужа роман с Васнецовой.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Серия 01
Season 8 Episode 1
4 April 2009
Серия 02
Season 8 Episode 2
4 April 2009
Серия 03
Season 8 Episode 3
4 April 2009
Серия 04
Season 8 Episode 4
4 April 2009
Серия 05
Season 8 Episode 5
5 April 2009
Серия 06
Season 8 Episode 6
11 April 2009
Серия 07
Season 8 Episode 7
11 April 2009
Серия 08
Season 8 Episode 8
11 April 2009
Серия 09
Season 8 Episode 9
11 April 2009
Серия 10
Season 8 Episode 10
12 April 2009
Серия 11
Season 8 Episode 11
18 April 2009
Серия 12
Season 8 Episode 12
18 April 2009
Серия 13
Season 8 Episode 13
18 April 2009
Серия 14
Season 8 Episode 14
18 April 2009
Серия 15
Season 8 Episode 15
19 April 2009
Серия 16
Season 8 Episode 16
25 April 2009
Серия 17
Season 8 Episode 17
25 April 2009
Серия 18
Season 8 Episode 18
25 April 2009
Серия 19
Season 8 Episode 19
25 April 2009
Серия 20
Season 8 Episode 20
26 April 2009
