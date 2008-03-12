Menu
Russian
Папины дочки 16+
Title Сезон 4
Season premiere 12 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
В 4 сезоне сериала «Папины дочки» история семьи Васнецовых продолжается. Мечта Оксаны Федотовой с Рублевки сбылась — она ждет ребенка. Правда, осталось узнать, как на это отреагирует ее эксцентричный супруг-олигарх Василий. Тем временем Даша тайком взяла автомобиль папы, чтобы немного покататься, и поцарапала его. Друг Галины Сергеевны Полежайкин должен сделать так, чтобы Сергей Васнецов ничего не заметил. Галина Сергеевна хочет экстерном окончить школу, чтобы поступить в вуз. Васнецовы собираются праздновать Новый год, и папа приносит елку в последние часы накануне праздника.

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

Серия 01
Season 4 Episode 1
12 March 2008
Сеия 02
Season 4 Episode 2
13 March 2008
Сеия 03
Season 4 Episode 3
14 March 2008
Серия 04
Season 4 Episode 4
17 March 2008
Серия 05
Season 4 Episode 5
18 March 2008
Серия 06
Season 4 Episode 6
19 March 2008
Серия 07
Season 4 Episode 7
20 March 2008
Серия 08
Season 4 Episode 8
21 March 2008
Серия 09
Season 4 Episode 9
24 March 2008
Серия 10
Season 4 Episode 10
25 March 2008
Серия 11
Season 4 Episode 11
26 March 2008
Серия 12
Season 4 Episode 12
27 March 2008
Серия 13
Season 4 Episode 13
28 March 2008
Серия 14
Season 4 Episode 14
31 March 2008
Серия 15
Season 4 Episode 15
1 April 2008
Серия 16
Season 4 Episode 16
2 April 2008
Серия 17
Season 4 Episode 17
3 April 2008
Серия 18
Season 4 Episode 18
4 April 2008
Серия 19
Season 4 Episode 19
7 April 2008
Серия 20
Season 4 Episode 20
8 April 2008
