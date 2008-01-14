Menu
Papiny dochki season 3 watch online

Papiny dochki season 3 poster
Папины дочки 16+
Title Сезон 3
Season premiere 14 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Папины дочки» история семьи Васнецовых продолжается. Мечта Оксаны Федотовой с Рублевки сбылась — она ждет ребенка. Правда, осталось узнать, как на это отреагирует ее эксцентричный супруг-олигарх Василий. Тем временем Даша тайком взяла автомобиль папы, чтобы немного покататься, и поцарапала его. Друг Галины Сергеевны Полежайкин должен сделать так, чтобы Сергей Васнецов ничего не заметил. Галина Сергеевна хочет экстерном окончить школу, чтобы поступить в вуз. Васнецовы собираются праздновать Новый год, и папа приносит елку в последние часы накануне праздника.

"Papiny dochki" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 3 Episode 1
14 January 2008
Серия 02
Season 3 Episode 2
15 January 2008
Серия 03
Season 3 Episode 3
16 January 2008
Серия 04
Season 3 Episode 4
17 January 2008
Серия 05
Season 3 Episode 5
18 January 2008
Серия 06
Season 3 Episode 6
21 January 2008
Серия 07
Season 3 Episode 7
22 January 2008
Серия 08
Season 3 Episode 8
23 January 2008
Серия 09
Season 3 Episode 9
24 January 2008
Серия 10
Season 3 Episode 10
25 January 2008
Серия 11
Season 3 Episode 11
28 January 2008
Серия 12
Season 3 Episode 12
29 January 2008
Серия 13
Season 3 Episode 13
30 January 2008
Серия 14
Season 3 Episode 14
31 January 2008
Серия 15
Season 3 Episode 15
1 February 2008
Серия 16
Season 3 Episode 16
4 February 2008
Серия 17
Season 3 Episode 17
5 February 2008
Серия 18
Season 3 Episode 18
6 February 2008
Серия 19
Season 3 Episode 19
7 February 2008
Серия 20
Season 3 Episode 20
8 February 2008
