В 3 сезоне сериала «Папины дочки» история семьи Васнецовых продолжается. Мечта Оксаны Федотовой с Рублевки сбылась — она ждет ребенка. Правда, осталось узнать, как на это отреагирует ее эксцентричный супруг-олигарх Василий. Тем временем Даша тайком взяла автомобиль папы, чтобы немного покататься, и поцарапала его. Друг Галины Сергеевны Полежайкин должен сделать так, чтобы Сергей Васнецов ничего не заметил. Галина Сергеевна хочет экстерном окончить школу, чтобы поступить в вуз. Васнецовы собираются праздновать Новый год, и папа приносит елку в последние часы накануне праздника.