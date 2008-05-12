В 5 сезоне сериала «Папины дочки» Сергей Васнецов увлекся играми в казино, Маше снятся кошмарные сны про ее бывших парней, а олигарх Василий Федотов прячется в квартире Васнецовых от серьезных людей, которые грозятся его убить. Сергей в ужасе, ведь Федотов подвергает опасности его дочерей. Галина Сергеевна тем временем решает стать бизнесвумен, слишком уж надоело ей сидеть на шее у отца и ждать подарков судьбы. Тем временем Полежайкин заявляет, что в любви всегда притягиваются противоположности, но Галина Сергеевна готова оспорить эту теорию. Васнецов отбивает клиентов у гадалки.