Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Papiny dochki season 16 watch online

Papiny dochki season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 16

Папины дочки 16+
Title Сезон 16
Season premiere 16 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Папины дочки» Зина наконец-то сделала ремонт, и Васнецовы планируют отметить это событие. А Маша, по всей видимости, забыла о своей неудаче с Павлом Сергеевичем. Теперь ее интересует другой молодой человек. Занятия Галины Сергеевны увенчались успехом, и Фил теперь блещет воспитанием. Дом, где живут девочки, собираются сносить. Даша беспокоится из-за Веника, у которого начались проблемы со сном. Бабушка предлагает народный метод. Катя собирается заниматься физикой с Машей. Машу раздражает, что Фил никак не решается поцеловать ее. Даша и Галина Сергеевна собираются на встречу выпускников.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
4.8 IMDb
Write review
"Papiny dochki" season 16 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Серия 01
Season 16 Episode 1
16 May 2011
Серия 02
Season 16 Episode 2
17 May 2011
Серия 03
Season 16 Episode 3
18 May 2011
Серия 04
Season 16 Episode 4
19 May 2011
Серия 05
Season 16 Episode 5
23 May 2011
Серия 06
Season 16 Episode 6
24 May 2011
Серия 07
Season 16 Episode 7
25 May 2011
Серия 08
Season 16 Episode 8
26 May 2011
Серия 09
Season 16 Episode 9
27 June 2011
Серия 10
Season 16 Episode 10
27 June 2011
Серия 11
Season 16 Episode 11
28 June 2011
Серия 12
Season 16 Episode 12
29 June 2011
Серия 13
Season 16 Episode 13
30 June 2011
Серия 14
Season 16 Episode 14
4 July 2011
Серия 15
Season 16 Episode 15
5 July 2011
Серия 16
Season 16 Episode 16
6 July 2011
Серия 17
Season 16 Episode 17
7 July 2011
Серия 18
Season 16 Episode 18
11 July 2011
Серия 19
Season 16 Episode 19
13 July 2011
Серия 20
Season 16 Episode 20
14 July 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more