В 16 сезоне сериала «Папины дочки» Зина наконец-то сделала ремонт, и Васнецовы планируют отметить это событие. А Маша, по всей видимости, забыла о своей неудаче с Павлом Сергеевичем. Теперь ее интересует другой молодой человек. Занятия Галины Сергеевны увенчались успехом, и Фил теперь блещет воспитанием. Дом, где живут девочки, собираются сносить. Даша беспокоится из-за Веника, у которого начались проблемы со сном. Бабушка предлагает народный метод. Катя собирается заниматься физикой с Машей. Машу раздражает, что Фил никак не решается поцеловать ее. Даша и Галина Сергеевна собираются на встречу выпускников.