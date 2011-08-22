В 17 сезоне сериала «Папины дочки» с момента рождения Сонечки, дочери Даши и Веника, прошло шесть месяцев. Семейство Васнецовых празднует это событие не в полном составе — Сергей и Людмила Васнецовы, Пуговка и Женя отправились в Красноярск, пока в их столичной квартире проходит ремонт. Спустя некоторое время у Маши появляется новый бойфренд — десантник Вадим. Галина Сергеевна тоже познакомилась с новым молодым человеком — Максимом, с которым вместе работает в университете. Маша переживает из-за своей роли в сериале: сначала режиссер чуть не выгоняет ее, а потом проект и вовсе находится под угрозой закрытия.