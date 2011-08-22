Menu
Papiny dochki season 17 watch online

Papiny dochki season 17 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 17

Папины дочки 16+
Title Сезон 17
Season premiere 22 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 17 description

В 17 сезоне сериала «Папины дочки» с момента рождения Сонечки, дочери Даши и Веника, прошло шесть месяцев. Семейство Васнецовых празднует это событие не в полном составе — Сергей и Людмила Васнецовы, Пуговка и Женя отправились в Красноярск, пока в их столичной квартире проходит ремонт. Спустя некоторое время у Маши появляется новый бойфренд — десантник Вадим. Галина Сергеевна тоже познакомилась с новым молодым человеком — Максимом, с которым вместе работает в университете. Маша переживает из-за своей роли в сериале: сначала режиссер чуть не выгоняет ее, а потом проект и вовсе находится под угрозой закрытия.

4.8 IMDb
"Papiny dochki" season 17 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 17 Episode 1
22 August 2011
Серия 02
Season 17 Episode 2
22 August 2011
Серия 03
Season 17 Episode 3
23 August 2011
Серия 04
Season 17 Episode 4
24 August 2011
Серия 05
Season 17 Episode 5
25 August 2011
Серия 06
Season 17 Episode 6
26 August 2011
Серия 07
Season 17 Episode 7
29 August 2011
Серия 08
Season 17 Episode 8
29 August 2011
Серия 09
Season 17 Episode 9
30 August 2011
Серия 10
Season 17 Episode 10
31 August 2011
Серия 11
Season 17 Episode 11
1 September 2011
Серия 12
Season 17 Episode 12
2 September 2011
Серия 13
Season 17 Episode 13
5 September 2011
Серия 14
Season 17 Episode 14
6 September 2011
Серия 15
Season 17 Episode 15
7 September 2011
Серия 16
Season 17 Episode 16
8 September 2011
Серия 17
Season 17 Episode 17
12 September 2011
Серия 18
Season 17 Episode 18
13 September 2011
Серия 19
Season 17 Episode 19
14 September 2011
Серия 20
Season 17 Episode 20
15 September 2011
TV series release schedule
