В 15 сезоне сериала «Папины дочки» события переносятся на несколько месяцев вперед. После воссоединения семьи в доме Васнецовых стало слишком много народу, поэтому Даша с Веником и Галина Сергеевна с Машей решили снимать квартиры, чтобы жить отдельно от родителей. Тем временем Венику приходится столкнуться со всеми последствиями беременности Даши. Ее желания меняются по несколько раз. Между Галиной Сергеевной, Павлом Сергеевичем, Машей и Феликсом возникли нешуточные страсти. Маша с Эдуардом советуют Павлу Сергеевичу, как знакомиться с девушками. Фил просит Галину Сергеевну приютить его на некоторое время.