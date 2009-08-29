Menu
Papiny dochki season 10 watch online

Papiny dochki season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 10

Папины дочки 16+
Title Сезон 10
Season premiere 29 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Папины дочки» Вениамин приходит к Людмиле Васнецовой, чтобы попросить руки ее дочери. Однако все теряются в догадках, кого Веник хочет взять в жены — Машу или Дашу. Девочки сражаются за внимание физика, а вот Женьке не до романтических хлопот. Начальство поручило вести ей серьезную радиопередачу вместе с Денисом. В Москве в разгаре лето, и бабушка отправляется на дачу, оставив внучек приглядывать за своими пауками. Однако у Даши с Машей другие планы на бабушкину квартиру. Они решают поселить туда Веника, который решил остаться в Москве. Однако внезапно из Петербурга к Венику приезжают родители.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
4.8 IMDb
Write review
"Papiny dochki" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 10 Episode 1
29 August 2009
Серия 02
Season 10 Episode 2
29 August 2009
Серия 03
Season 10 Episode 3
29 August 2009
Серия 04
Season 10 Episode 4
29 August 2009
Серия 05
Season 10 Episode 5
30 August 2009
Серия 06
Season 10 Episode 6
5 September 2009
Серия 07
Season 10 Episode 7
5 September 2009
Серия 08
Season 10 Episode 8
5 September 2009
Серия 09
Season 10 Episode 9
5 September 2009
Серия 10
Season 10 Episode 10
6 September 2009
Серия 11
Season 10 Episode 11
12 September 2009
Серия 12
Season 10 Episode 12
12 September 2009
Серия 13
Season 10 Episode 13
12 September 2009
Серия 14
Season 10 Episode 14
12 September 2009
Серия 15
Season 10 Episode 15
13 September 2009
Серия 16
Season 10 Episode 16
19 September 2009
Серия 17
Season 10 Episode 17
19 September 2009
Серия 18
Season 10 Episode 18
19 September 2009
Серия 19
Season 10 Episode 19
19 September 2009
Серия 20
Season 10 Episode 20
20 September 2009
TV series release schedule
