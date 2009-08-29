В 10 сезоне сериала «Папины дочки» Вениамин приходит к Людмиле Васнецовой, чтобы попросить руки ее дочери. Однако все теряются в догадках, кого Веник хочет взять в жены — Машу или Дашу. Девочки сражаются за внимание физика, а вот Женьке не до романтических хлопот. Начальство поручило вести ей серьезную радиопередачу вместе с Денисом. В Москве в разгаре лето, и бабушка отправляется на дачу, оставив внучек приглядывать за своими пауками. Однако у Даши с Машей другие планы на бабушкину квартиру. Они решают поселить туда Веника, который решил остаться в Москве. Однако внезапно из Петербурга к Венику приезжают родители.