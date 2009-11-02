В 11 сезоне сериала «Папины дочки» Маша с Дашей продолжают отчаянно сражаться за внимание Веника. Чтобы уравнять шансы, Даша предлагает ходить на свидания с ним по очереди. Тем временем с дачи возвращается бабушка, и Денису с Веником негде жить. Вредная соседка Жихарева соглашается приютить ребят, но не безвозмездно. Пуговке нужно рассказать одноклассникам о том, как она провела лето, однако ей совершенно нечего поведать. Тогда девочка решает сочинить целую историю, чтобы удивить весь класс. Маша обижается на Веника и решает заново строить свою личную жизнь. А Людмила Васнецова удивляется странному поведению Тамары.