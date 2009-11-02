Menu
Papiny dochki season 11 watch online

Papiny dochki season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 11
Папины дочки 16+
Title Сезон 11
Season premiere 2 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 25
Runtime 8 hours 20 minutes
"Papiny dochki" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Папины дочки» Маша с Дашей продолжают отчаянно сражаться за внимание Веника. Чтобы уравнять шансы, Даша предлагает ходить на свидания с ним по очереди. Тем временем с дачи возвращается бабушка, и Денису с Веником негде жить. Вредная соседка Жихарева соглашается приютить ребят, но не безвозмездно. Пуговке нужно рассказать одноклассникам о том, как она провела лето, однако ей совершенно нечего поведать. Тогда девочка решает сочинить целую историю, чтобы удивить весь класс. Маша обижается на Веника и решает заново строить свою личную жизнь. А Людмила Васнецова удивляется странному поведению Тамары.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 11 list of episodes.

TV series release schedule
Серия 01
Season 11 Episode 1
2 November 2009
Серия 02
Season 11 Episode 2
3 November 2009
Серия 03
Season 11 Episode 3
4 November 2009
Серия 04
Season 11 Episode 4
5 November 2009
Серия 05
Season 11 Episode 5
6 November 2009
Серия 06
Season 11 Episode 6
9 November 2009
Серия 07
Season 11 Episode 7
10 November 2009
Серия 08
Season 11 Episode 8
11 November 2009
Серия 09
Season 11 Episode 9
12 November 2009
Серия 10
Season 11 Episode 10
13 November 2009
Серия 11
Season 11 Episode 11
16 November 2009
Серия 12
Season 11 Episode 12
17 November 2009
Серия 13
Season 11 Episode 13
18 November 2009
Серия 14
Season 11 Episode 14
19 November 2009
Серия 15
Season 11 Episode 15
20 November 2009
Серия 16
Season 11 Episode 16
23 November 2009
Серия 17
Season 11 Episode 17
24 November 2009
Серия 18
Season 11 Episode 18
25 November 2009
Серия 19
Season 11 Episode 19
26 November 2009
Серия 20
Season 11 Episode 20
27 November 2009
Серия 21
Season 11 Episode 21
30 November 2009
Серия 22
Season 11 Episode 22
1 December 2009
Серия 23
Season 11 Episode 23
2 December 2009
Серия 24
Season 11 Episode 24
3 December 2009
Серия 25
Season 11 Episode 25
4 December 2009
