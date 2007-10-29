Во 2 сезоне сериала «Папины дочки» приключения семейства Васнецовых продолжаются. Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Пуговка часто ругаются, однако, несмотря на конфликты и разницу взглядов и характеров, они готовы поддержать друг друга в трудной ситуации и объединиться, чтобы помочь отцу. Девочки всеми силами пытаются порадовать любимого папу. Тем временем Васнецов продолжает работать с состоятельной дамой с Рублевки Оксаной Федотовой. Она хочет завести ребенка, но ее супруг Василий категорически против. Правда, спустя время интенсивной терапии он меняет свое мнение насчет детей и сближается с дочерьми Васнецова.