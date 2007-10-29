Menu
Papiny dochki season 2 watch online

Papiny dochki season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Papiny dochki Seasons Season 2
Папины дочки 16+
Title Сезон 2
Season premiere 29 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 20
Runtime 6 hours 40 minutes
"Papiny dochki" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Папины дочки» приключения семейства Васнецовых продолжаются. Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Пуговка часто ругаются, однако, несмотря на конфликты и разницу взглядов и характеров, они готовы поддержать друг друга в трудной ситуации и объединиться, чтобы помочь отцу. Девочки всеми силами пытаются порадовать любимого папу. Тем временем Васнецов продолжает работать с состоятельной дамой с Рублевки Оксаной Федотовой. Она хочет завести ребенка, но ее супруг Василий категорически против. Правда, спустя время интенсивной терапии он меняет свое мнение насчет детей и сближается с дочерьми Васнецова.

Series rating

4.8
Rate 14 votes
4.9 IMDb

"Papiny dochki" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Серия 01
Season 2 Episode 1
29 October 2007
Серия 02
Season 2 Episode 2
30 October 2007
Серия 03
Season 2 Episode 3
31 October 2007
Серия 04
Season 2 Episode 4
1 November 2007
Серия 05
Season 2 Episode 5
2 November 2007
Серия 06
Season 2 Episode 6
5 November 2007
Серия 07
Season 2 Episode 7
6 November 2007
Серия 08
Season 2 Episode 8
7 November 2007
Серия 09
Season 2 Episode 9
8 November 2007
Серия 10
Season 2 Episode 10
9 November 2007
Серия 11
Season 2 Episode 11
12 November 2007
Серия 12
Season 2 Episode 12
13 November 2007
Серия 13
Season 2 Episode 13
14 November 2007
Серия 14
Season 2 Episode 14
15 November 2007
Серия 15
Season 2 Episode 15
16 November 2007
Серия 16
Season 2 Episode 16
19 November 2007
Серия 17
Season 2 Episode 17
20 November 2007
Серия 18
Season 2 Episode 18
21 November 2007
Серия 19
Season 2 Episode 19
22 November 2007
Серия 20
Season 2 Episode 20
23 November 2007
