NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 5

NCIS 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 25 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» события, связанные со знакомством с Тони Ла Гренуилем, продолжаются. Отец Джин вместе с дочерью и Тони на лимузине отправляется в ресторан, а машина ДиНоззо, за рулем которой находится ассистент Ла Гренуиля, движется за ними. Внезапно происходит взрыв, который наблюдают Гиббс, Макги, Зива, Шепард и все работники видеоцентра. Они уверены, что Тони не удалось уцелеть. Но Даки, который проводил аутопсию мертвого тела, сообщил, что труп принадлежит не Тони. Также более подробно раскрывается история Гиббса до того, как он возглавил команду спецагентов.

 

Series rating

8.0
Rate 20 votes
Bury Your Dead
Season 5 Episode 1
25 September 2007
Family
Season 5 Episode 2
2 October 2007
Ex-File
Season 5 Episode 3
9 October 2007
Identity Crisis
Season 5 Episode 4
16 October 2007
Leap of Faith
Season 5 Episode 5
23 October 2007
Chimera
Season 5 Episode 6
30 October 2007
Requiem
Season 5 Episode 7
6 November 2007
Designated Target
Season 5 Episode 8
13 November 2007
Lost and Found
Season 5 Episode 9
20 November 2007
Corporal Punishment
Season 5 Episode 10
27 November 2007
Tribes
Season 5 Episode 11
15 January 2008
Stakeout
Season 5 Episode 12
8 April 2008
Dog Tags
Season 5 Episode 13
15 April 2008
Internal Affairs
Season 5 Episode 14
22 April 2008
In the Zone
Season 5 Episode 15
29 April 2008
Recoil
Season 5 Episode 16
6 May 2008
About Face
Season 5 Episode 17
13 May 2008
Judgment Day Part I
Season 5 Episode 18
20 May 2008
Judgment Day Part II
Season 5 Episode 19
20 May 2008
