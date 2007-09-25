В 5 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» события, связанные со знакомством с Тони Ла Гренуилем, продолжаются. Отец Джин вместе с дочерью и Тони на лимузине отправляется в ресторан, а машина ДиНоззо, за рулем которой находится ассистент Ла Гренуиля, движется за ними. Внезапно происходит взрыв, который наблюдают Гиббс, Макги, Зива, Шепард и все работники видеоцентра. Они уверены, что Тони не удалось уцелеть. Но Даки, который проводил аутопсию мертвого тела, сообщил, что труп принадлежит не Тони. Также более подробно раскрывается история Гиббса до того, как он возглавил команду спецагентов.