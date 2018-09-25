В 16 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» спустя месяц после того, как директора Вэнс похитили, Гиббс приступил к обязанностям временного директора. Тем временем члены его команды заняты поисками Вэнса по всему миру. Тело лейтенанта ВМС обнаружили в собственной горячей купели. Спецагенты допрашивают соседей погибшего. Торресу предстоит разгребать последствия бурной ночи с Палмером. В это время Макги находится под сильным впечатлением от одной знаменитости, а его коллеги проводят расследование взрыва, случившегося неподалеку от дома офицера ВМФ. Гиббсу вновь не удается провести отпуск спокойно.