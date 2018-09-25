Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 16

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 16 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 16
NCIS 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 25 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» спустя месяц после того, как директора Вэнс похитили, Гиббс приступил к обязанностям временного директора. Тем временем члены его команды заняты поисками Вэнса по всему миру. Тело лейтенанта ВМС обнаружили в собственной горячей купели. Спецагенты допрашивают соседей погибшего. Торресу предстоит разгребать последствия бурной ночи с Палмером. В это время Макги находится под сильным впечатлением от одной знаменитости, а его коллеги проводят расследование взрыва, случившегося неподалеку от дома офицера ВМФ. Гиббсу вновь не удается провести отпуск спокойно.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

TV series release schedule
Destiny's Child
Season 16 Episode 1
25 September 2018
Love Thy Neighbor
Season 16 Episode 2
2 October 2018
Boom
Season 16 Episode 3
9 October 2018
Third Wheel
Season 16 Episode 4
16 October 2018
Fragments
Season 16 Episode 5
23 October 2018
Beneath the Surface
Season 16 Episode 6
30 October 2018
A Thousand Words
Season 16 Episode 7
13 November 2018
Friendly Fire
Season 16 Episode 8
20 November 2018
Tailing Angie
Season 16 Episode 9
4 December 2018
What Child Is This?
Season 16 Episode 10
11 December 2018
Toil and Trouble
Season 16 Episode 11
8 January 2019
The Last Link
Season 16 Episode 12
15 January 2019
She
Season 16 Episode 13
12 February 2019
Once Upon a Time
Season 16 Episode 14
19 February 2019
Crossing the Line
Season 16 Episode 15
26 February 2019
Bears and Cubs
Season 16 Episode 16
12 March 2019
Silent Service
Season 16 Episode 17
26 March 2019
Mona Lisa
Season 16 Episode 18
2 April 2019
Perennial
Season 16 Episode 19
9 April 2019
Hail & Farewell
Season 16 Episode 20
16 April 2019
Judge, Jury…
Season 16 Episode 21
30 April 2019
...and Executioner
Season 16 Episode 22
7 May 2019
Lost Time
Season 16 Episode 23
14 May 2019
Daughters
Season 16 Episode 24
21 May 2019
