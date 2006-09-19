В 4 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» группой спецагентов до возвращения Гиббса некоторое время руководит ДиНоззо. Ряды сотрудников пополнила Мишель Ли, которая состоял в команде ДиНоззо. Ее перевели в другой отдел после того, как Гиббс вернулся и вновь приступил к своим обязанностям. По пути на работу Зива становится свидетелем преступления. Кроме того, она заметила на месте происшествия своего бывшего сослуживца – Намира Эшела, с которым работала во Франции. Его несколько месяцев считают погибшим. В финале сезона в центре событий оказался бывший начальник и наставник Гиббса – Майк Фрэнкс.