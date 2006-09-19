Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 4

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 4 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 4
NCIS 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 19 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» группой спецагентов до возвращения Гиббса некоторое время руководит ДиНоззо. Ряды сотрудников пополнила Мишель Ли, которая состоял в команде ДиНоззо. Ее перевели в другой отдел после того, как Гиббс вернулся и вновь приступил к своим обязанностям. По пути на работу Зива становится свидетелем преступления. Кроме того, она заметила на месте происшествия своего бывшего сослуживца – Намира Эшела, с которым работала во Франции. Его несколько месяцев считают погибшим. В финале сезона в центре событий оказался бывший начальник и наставник Гиббса – Майк Фрэнкс.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

Shalom
Season 4 Episode 1
19 September 2006
Escaped
Season 4 Episode 2
26 September 2006
Singled Out
Season 4 Episode 3
3 October 2006
Faking It
Season 4 Episode 4
10 October 2006
Dead and Unburied
Season 4 Episode 5
17 October 2006
Witch Hunt
Season 4 Episode 6
31 October 2006
Sandblast
Season 4 Episode 7
7 November 2006
Once a Hero
Season 4 Episode 8
14 November 2006
Twisted Sister
Season 4 Episode 9
21 November 2006
Smoked
Season 4 Episode 10
28 November 2006
Driven
Season 4 Episode 11
12 December 2006
Suspicion
Season 4 Episode 12
16 January 2007
Sharif Returns
Season 4 Episode 13
23 January 2007
Blowback
Season 4 Episode 14
6 February 2007
Friends and Lovers
Season 4 Episode 15
13 February 2007
Dead Man Walking
Season 4 Episode 16
20 February 2007
Skeletons
Season 4 Episode 17
27 February 2007
Iceman
Season 4 Episode 18
20 March 2007
Grace Period
Season 4 Episode 19
3 April 2007
Cover Story
Season 4 Episode 20
10 April 2007
Brothers in Arms
Season 4 Episode 21
24 April 2007
In the Dark
Season 4 Episode 22
1 May 2007
Trojan Horse
Season 4 Episode 23
8 May 2007
Angel of Death
Season 4 Episode 24
22 May 2007
